ABD, çevre kirliliğiyle mücadelede ezber bozan bir geri dönüşüm hamlesine imza attı. Michigan eyaletine bağlı Ann Arbor kentinde yürütülen yeni bir pilot proje, doğada yok olması yüzyıllar süren eski araç lastiklerine bambaşka bir görev verdi. Yaklaşık 2 bin binek araç lastiği, yakılmak ya da çöplüklere gömülmek yerine özel bir işlemden geçirilerek asfalt karışımına eklendi. Bu inovatif adımla hem devasa atık dağlarının önüne geçilmesi hem de çok daha sessiz ve uzun ömürlü yolların inşa edilmesi hedefleniyor.

LASTİKLİ ASFALT İLE KLASİK ASFALT KARŞI KARŞIYA

West Oakbrook ve Northbrook Place bölgelerinde uygulanan kauçuk asfaltın gerçek performansını ölçebilmek için mühendisler işi şansa bırakmadı. Proje kapsamında aynı bölgede klasik asfaltla kaplanan bir kontrol bölümü de bırakıldı. Böylece kauçuk asfaltın gücü ve performansı, geleneksel asfaltla doğrudan karşılaştırılabilecek. Projede kullanılacak toplam 9 bin 300 tonluk asfalt karışımının yaklaşık 3 bin 730 tonluk kısmını bu özel kauçuk katkılı malzeme oluşturuyor.

SÜRÜCÜLER İÇİN YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Sürücüler için de heyecan verici vaatler barındıran bu yeni formül, yol ve tekerlek sesini emerek çok daha sessiz bir sürüş deneyimi sunuyor. Aynı zamanda çatlama ve deformasyonlara karşı yüksek direnç gösterirken, ıslak zeminlerde yol tutuşunu artırarak sürüş güvenliğini üst seviyeye çıkarıyor. Uzmanlar, kauçuk katkılı asfaltın yol ömrünü yüzde 30’a kadar uzatabileceğini belirtiyor. Bu avantaj, özellikle kış şartlarının sert geçtiği, donma ve çözülme döngülerinin yolları hızla yıprattığı bölgeler için büyük bir önem taşıyor.

PROJENİN GELECEĞİ VE TEST SÜRECİ

Ancak Ann Arbor’daki bu uygulama henüz bir pilot çalışma niteliğinde olduğundan kesin sonuçlar için zamana ihtiyaç var. Kauçuk asfaltın Michigan ikliminde uzun vadede ne kadar dayanıklı olacağı süreç içinde netleşecek. Araştırmacılar bu süreçte maliyet dengesini, uygulama sırasında oluşabilecek emisyonları ve uzun vadeli aşınma gibi kritik detayları da yakından takip edecek. Tüm bu soru işaretlerine rağmen proje, eski lastiklerin yalnızca birer atık olarak görülmek yerine modern şehir altyapısında yeniden can bulabileceğini gösteren harika bir örnek sunuyor.