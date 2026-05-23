Fransa’da Eurovia’nın geliştirdiği Power Road® sistemi, yolları yalnızca bir ulaşım yüzeyi olmaktan çıkarıp enerji toplayan bir altyapıya dönüştürüyor. Asfaltın içine yerleştirilen boru ağı sayesinde güneşten gelen ısı yakalanıyor ve farklı yapılara aktarılabiliyor.

Power Road® ile donatılmış yol, güneş ısısını yakalayarak aylarca enerji depoluyor ve yakındaki binalardaki ısıtma sistemlerine enerji sağlıyor.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Yüzey güneş ışınlarıyla ısındıkça, asfaltın 5–8 cm altına yerleştirilen borular içlerindeki ısı transfer sıvısı ile bu enerjiyi topluyor. Sıvı yaklaşık 35 °C’ye kadar ısınabiliyor. Toplanan ısı daha sonra doğrudan kullanılabiliyor ya da depolanarak ileride değerlendirilebiliyor.

ÜRETİLEN ENERJİ ÇOK AMAÇLI KULLANILIYOR

Elde edilen termal enerji, konutların ısıtılması, sıcak su üretimi, yüzme havuzları, spor tesisleri ve bazı endüstriyel süreçlerde kullanılabiliyor. Sistem, uygun koşullarda yüksek oranda yenilenebilir enerji katkısı sağlayarak fosil yakıt kullanımını azaltmayı hedefliyor.

Teknoloji yalnızca enerji üretimi için değil, şehirlerde ısı birikimini azaltmak için de kullanılıyor. Yol yüzey sıcaklığını düşürerek kentsel ısı adası etkisini hafifletmeyi amaçlıyor. Kış aylarında ise yol yüzeyinin daha sıcak kalmasına yardımcı olarak buzlanma riskini azaltabiliyor.

FRANSA’DAKİ ÖRNEK UYGULAMALAR

Saint-Arnoult, Fleury-sur-Orne, Feurs, Saint-Pol-de-Léon, Agneaux ve Olonzac gibi farklı bölgelerde pilot uygulamalar bulunuyor. Bu projelerde konutlar, havuzlar ve hizmet tesisleri gibi farklı yapıların ısı ihtiyacı yol altyapısından karşılanmaya çalışılıyor.

Power Road® yaklaşımı, asfaltı pasif bir yüzeyden aktif bir enerji toplayıcısına dönüştürüyor. .