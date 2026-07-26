Uzmanlara göre tehlikenin büyümesinde yalnızca iklim değişikliği etkili değil. Yıllardır ertelenen bakım çalışmaları ve yaşlanan altyapı da zemin hareketlerinin yol açtığı hasarları artırıyor. Özellikle kil oranı yüksek bölgelerde yaşanan oturmaların, ulaşım ağlarını ve kamu hizmetlerini olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.

ZEMİN OTURMASI ALTYAPIYI ZORLUYOR

Mainmark UK tarafından paylaşılan değerlendirmeye göre, Birleşik Krallık'ın 2026-2030 yılları arasında rekor sıcaklıklarla karşılaşma olasılığı yüzde 86 seviyesine ulaştı. Artan sıcaklıklar toprağın kuruyarak hacim kaybetmesine neden oluyor. Bu da yolların çatlaması, köprü ayaklarının dengesinin bozulması, demiryolu hatlarının eğilmesi ve binaların temellerinde hasar oluşması gibi sorunları beraberinde getiriyor.

Uzmanlar, bu tür zemin hareketlerinin artık geleceğe ait bir senaryo olmadığını, birçok bölgede etkilerinin şimdiden görülmeye başladığını ifade ediyor. Bu nedenle yeni altyapı projelerinin iklim koşulları dikkate alınarak tasarlanması ve mevcut yapıların düzenli olarak izlenmesi gerektiği vurgulanıyor.

BAKIM EKSİKLİĞİ RİSKİ BÜYÜTÜYOR

Raporda, birçok yerel yönetimin bütçe yetersizliği nedeniyle bakım çalışmalarını ertelemesinin sorunu daha da büyüttüğüne dikkat çekiliyor. Düzenli bakım yapılmayan yol, köprü ve diğer altyapı sistemlerinde küçük zemin hareketlerinin zamanla ciddi yapısal hasarlara dönüşebileceği belirtiliyor.

Uzmanlar, aşırı sıcaklıklar, kuraklık ve sonrasında görülen yoğun yağışların birlikte etkili olduğu yeni iklim koşullarına karşı altyapının güçlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. Aksi halde önümüzdeki yıllarda ulaşım ağlarında daha fazla hasar, hizmet kesintisi ve yüksek onarım maliyetleriyle karşılaşılabileceği uyarısında bulunuyor.