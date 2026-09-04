Maine eyaletinin Richmond kasabasında bulunan Dingley Yolu’nda, kış aylarındaki dondurucu soğukların yollarda oluşturduğu çukurları önlemek amacıyla ilginç bir yöntem hayata geçti. Mühendislar, çevrede yaşanan atık lastik krizini çözmek amacıyla tam 20 bin eski lastiği küçük parçalara ayırarak yolun zeminine serdi. 6 ila 12 inç kalınlığında olan lastikler yollara döküldükten sonra yolun üstü çakıllarla kaplandı. Önce donma etkisini yarı yarıya azaltarak büyük bir başarı gibi görünen deney, yer altındaki kimyasal reaksiyonun harekete geçmesiyle birlikte kısa sürede kontrolü imkansız bir felakete dönüştü.

YOLUN ALTINDAN ZEHİRLİ GAZLAR YAYILDI

Çakıl ve asfalt tabakasının altındaki kauçuk, zamanla içten içe sıcaklığı yükseldi. Yüzey ısısı 70 dereceye (160°F), derinlerdeki iç sıcaklık ise yaklaşık 230 dereceye (450°F) yükseldi. Isının etkisiyle kaldırım taşları çatladı; etrafa kreozot, yanmış plastik kokusu ve kanserojen etkiye sahip zararlı gaz yayıldı. Yer altında adeta devasa ve gizli bir lastik yangını başlamış oldu.

MİLYON DOLARLIK ZARARA NEDEN OLDU

İşçiler, koruyucu maske takarak yoldaki zehir saçan kauçuk tabakayı kazarak çıkardı. Yapılan bu temizlik operasyonu milyonlarca dolar zarara yol açtı. Uzmanlar, gömülen her bir lastiğin içerdiği petrol oranını işaret ederek, bu olayın çevresel açıdan bir "milyon galonluk petrol sızıntısı" riski taşıdığının altını çizdi.

Gerçekleşen reaksiyonun lastiklerde bulunan çelik tellerin paslanması ve sülfürik aside dönüşmesinin neden olduğunu söyleyen mühendisler, felaketin ardından eski lastikleri doğrudan toprağa gömmek yerine işleyerek asfalt karışımına katma kattı.