Ağır trafik, sıcaklık değişimleri ve nem nedeniyle zamanla aşınan yollar için bilim insanları atık halı liflerini içeren yeni bir asfalt karışımı üzerinde çalışıyor. Laboratuvar ortamında yapılan testler, bu yöntemin asfalt dayanıklılığını belirgin ölçüde artırdığını ortaya koydu.

Asfalt kaplamalarda oluşan çatlak ve çukurlar, karayolu bakım maliyetlerini artıran başlıca etkenler arasında yer alıyor. Suyun sızması, ısınma ve araçların yarattığı baskı zamanla asfalttaki küçük çatlakların büyümesine yol açıyor. Bu soruna çözüm arayan araştırmacılar, geri dönüştürülmüş naylon halı liflerinin malzeme üzerindeki etkilerini inceledi.

ÇATLAK İLERLEMESİNİ YAVAŞLATIYOR

Textile Research Journal’da yayımlanan ve North Carolina State University bünyesinde yürütülen araştırmada, halıların üst yüzeyinde kullanılan 15 denye naylon lifler test edildi. Uygulanan çekme testlerinde asfaltın lifi kavrayabildiği kritik uzunluk 9,2 milimetre olarak ölçüldü. Deneylerde 6 ve 12 milimetrelik lifler; karışıma hacimce %0,25, %0,5 ve %1 oranlarında eklendi.

Yapılan dolaylı çekme dayanımı testleri sonucunda, hacimce %1 oranında ve 12 milimetre uzunluğunda lif içeren numunelerin, lifsiz asfalta kıyasla %85 daha yüksek kırılma enerjisine ulaştığı saptandı. Karışımdaki liflerin, mikro çatlaklar arasında köprü görevi görerek çatlak ilerlemesini yavaşlattığı belirlendi.

DÜŞÜK MALİYETLİ BİR ALTERNATİF SUNUYOR

Çalışma, her yıl büyük miktarda çöpe giden halı atıklarının değerlendirilmesi açısından da önem taşıyor. ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) verilerine göre yalnızca 2018 yılında 3,4 milyon ton halı ve kilim atığı oluşmuş, bunun sadece 310 bin tonu geri dönüştürülebildi. Atık liflerin doğrudan karışıma eklenmesi, hazır sentetik liflere kıyasla daha düşük maliyetli bir alternatif sunuyor.

Benzer şekilde 2004 yılında Resources, Conservation and Recycling dergisinde yayımlanan başka bir araştırmada da atık lastik ve halı liflerinin taş matris asfaltta bağlayıcı malzemenin süzülmesini engellediği gösterildi.

Araştırmacılar, karışıma eklenen lif miktarının artmasının her zaman performansı artırmadığını, belirli bir optimum oran bulunduğunu vurguladı. Laboratuvar ortamındaki olumlu sonuçların ardından yöntemin ticari olarak kullanılabilmesi için gerçek yol koşullarında uzun süreli saha testlerinin yapılması gerektiği ifade edildi.