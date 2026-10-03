Hollanda’daki Amsterdam Schiphol Havalimanı; aşırı yağışların yol açtığı su baskınları ve küresel plastik atık krizine karşı yenilikçi bir altyapı pilot projesini hayata geçirdi. Kaagbaan Tüneli yakınlarında inşa edilen proje kapsamında, havalimanı bünyesinde toplanan plastik atıklar kullanılarak hem araç geçişine uygun bir yol hem de gizli bir su depolama sistemi oluşturuldu.

Bu projede, geleneksel dökme asfalt yerine içi boş prefabrik plastik modüller kullanıldı. Modüllerin yüzeyi, plastiği aşınmaya karşı korumak ve yağışlı havalarda kaymayı önlemek amacıyla ince bir kırma taş tabakasıyla kaplandı.

43 BİN LİTRE SU DEPOLUYOR

- Yolun ilk etabında havalimanından toplanan 2.571 kilogram geri dönüştürülmüş plastik kullanıldı.

- İçi boş yapı, yüzeye düşen yağmur suyunu filtreleyip toplayarak 43.200 litre su depolama hacmi sunuyor. Bu miktar, 216 adet 200 litrelik standart varile denk geliyor.

- Yapılan hesaplamalara göre plastik modüllerin yaklaşık 30 yıllık bir tasarım ömrüne sahip olması öngörülüyor.

Sistem, toplanan yağmur suyunun kademeli olarak toprağa sızmasını sağlayarak yer altı su seviyelerini destekliyor ve araç kaynaklı kirleticilerin çevre arazilere yayılmasını engelliyor.

KÜRESEL PLASTİK KRİZİNE YEREL ÇÖZÜM

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) verilerine göre, 2000 yılında 156 milyon ton olan küresel plastik atık miktarı 2019 itibarıyla 353 milyon tona ulaştı. Dünya genelindeki plastik atıkların yalnızca %9’u geri dönüştürülebilirken, büyük kısmı çöp sahalarına gidiyor veya çevreye sızıyor.

2030 yılına kadar atıksız ve emisyonsuz bir tesis olma hedefini açıklayan Schiphol Havalimanı, ürettiği atıkları yerinde değerlendirerek nakliye süreçlerini azaltmayı amaçlıyor. Kullanım ömrünü tamamlayan plastik modüllerin ilerleyen süreçte tekrar dönüştürülerek yeni malzemeler için hammadde olarak kullanılması planlanıyor.

BAZI RİSKLERİ MEVCUT

Proje, yoğun havalimanı trafiği altında aşınma oranlarını, bakım gereksinimlerini ve yüzey kalitesini ölçmek amacıyla bir yıllık bir pilot çalışma olarak yürütülüyor. Uzmanlar, plastik içeren yollarda tekerlek sürtünmesi nedeniyle ortaya çıkabilecek mikroplastik parçacıkların çevreye yayılma riskine dikkat çekti.

Saha ve laboratuvar araştırmaları sürerken, pilot çalışmanın başarılı olması halinde havalimanı genelinde bu tür kaplamaya sahip daha fazla yol inşa edilmesi hedefleniyor.