Avrupa'da gece sürüş güvenliğini artırmak için kullanılan yeni nesil yol aydınlatma sistemleri dikkat çekiyor. Slovakya'da 250 kilometreden fazla güzergâhta kullanılan güneş enerjili ışıklı yol çivileri, sürücülerin karanlıkta yolu daha kolay takip etmesini sağlıyor.

Slovakya'da özellikle gece ve yağışlı havalarda yol güvenliğini artırmak amacıyla güneş enerjisiyle çalışan LED yol çivileri kullanıma alındı. Orta Slovakya'daki üç farklı güzergâhta 3 binden fazla ışıklı yol çivisi yerleştirildi. Uygulama, toplamda 250 kilometreyi aşan yol kesimlerini kapsadı.

Yol yüzeyine yerleştirilen bu küçük ışıklar, sürücülerin yolun yönünü, keskin virajları ve kavşakları daha kolay fark etmesine yardımcı oluyor. Geleneksel reflektörlerden farklı olarak kendi ışığını üreten sistem, araç farlarından gelen ışığa bağımlı kalmadan yol çizgilerinin görünürlüğünü artırıyor.

GÜNEŞ ENERJİSİYLE ÇALIŞIYOR

Sistemde kullanılan yol çivileri, güneş enerjisiyle çalışan LED ışıklardan oluşuyor. Yol kenarlarını ve şerit sınırlarını belirginleştiren ışıklar, özellikle karanlıkta sürüş sırasında sürücülere daha net bir görüş sağlamak amacıyla tasarlandı.

Projenin uygulandığı bölgelerde kış aylarında yoğun kar yağışı görülebildiği için sistemin dayanıklılığı da dikkate alındı. Yol çivileri, kar temizleme araçlarından kaynaklanabilecek hasarı azaltmak amacıyla özel koruyucu muhafazalarla yerleştirildi.

YENİ SİPARİŞLER VERİLDİ

Uygulamanın ardından 3 bin 769 ilave ışıklı yol çivisi için daha sipariş verildi. Projenin devamına yönelik görüşmeler de gündeme geldi. Sistemin temel hedefleri arasında gece görüşünü iyileştirmek, yol güzergâhını daha belirgin hale getirmek ve geleneksel yol işaretleyicilerine kıyasla uzun vadeli maliyetleri düşürmek bulunuyor.

SOKAK LAMBALARININ YERİNİ TAMAMEN ALMIYOR

Güneş enerjili yol çivileri, bütün sokak lambalarının kaldırıldığı anlamına gelmiyor. Sistem öncelikle yolun yönünü ve sınırlarını belirginleştirerek sürüş güvenliğini desteklemek için kullanılıyor. Kırsal güzergâhlarda ve keskin virajlarda bu tür uygulamalar, sürücülerin yolu daha kolay takip etmesine yardımcı olabilecek alternatifler arasında yer alıyor.