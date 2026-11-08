İngiltere'nin Brighton ve Hove kentindeki Western Road üzerinde hayata geçirilmesi planlanan uygulamanın maliyeti yaklaşık 200 bin sterlin olarak açıklandı. Proje kapsamında mevcut sarı yol çizgilerinin yerini kırmızı çizgiler alacak. Yeni işaretlemeler, belirlenen alanlarda araçların kısa süreliğine bile durmasını yasaklayacak.

KIRMIZI ÇİZGİLER PARK YASAĞINI GENİŞLETİYOR

İngiltere'de kullanılan kırmızı yol çizgileri, sürücülere sarı çizgilerden daha katı kısıtlamalar getiriyor. Çift kırmızı çizgilerin bulunduğu güzergahlarda araçların günün 24 saati durması yasaklanırken, kurallara uymayan sürücüler kamera sistemleriyle tespit edilerek cezalandırılabiliyor.

Brighton ve Hove Belediyesi, yeni düzenlemeyle otobüslerin trafikte daha rahat ilerlemesini ve bisiklet yollarının park eden araçlar tarafından kapatılmasını önlemeyi hedefliyor. Ancak bölgedeki esnaf, yükleme ve boşaltma alanlarının yetersiz kalacağını belirterek uygulamanın ticari faaliyetleri olumsuz etkileyeceğini savunuyor.

3 BİNDEN FAZLA KİŞİ İMZA TOPLADI

Western Road'daki işletme sahipleri ve mahalle sakinleri, düzenlemenin iptal edilmesi için 3 binden fazla imza topladı. Buna rağmen projenin sürdürülmesi üzerine 5 Kasım akşamı onlarca kişi yolda toplanarak protesto gösterisi düzenledi. Tepkiler nedeniyle kırmızı çizgilerin boyanmasına yönelik çalışmalar aksadı.

Belediye ise daha önce benzer uygulamaların yapıldığı Lewes Road ve London Road güzergahlarında olumlu sonuçlar alındığını belirtiyor. Yetkililer, yeni sistemin yıllık yaklaşık 50 bin sterlin ceza geliri oluşturabileceğini öngörürken asıl amaçlarının trafik güvenliğini artırmak ve ulaşımı kolaylaştırmak olduğunu vurguluyor.