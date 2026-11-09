Roma'daki Vaccari Okulu çevresinde gerçekleştirilen çalışmada yaklaşık 2 bin 800 metrekarelik yol yüzeyi yenilendi. Projede kullanılan fotokatalitik kaplama, güneş ışığından yararlanarak hava kirliliğine neden olan bazı maddelerin parçalanmasına yardımcı oluyor.

GÜNEŞ IŞIĞIYLA HAVA KİRLİLİĞİNİ AZALTACAK

Uygulamada kullanılan özel malzeme, ışıkla etkinleşen kimyasal tepkimeler sayesinde araçların egzoz gazlarından kaynaklanan azot oksitlerin azaltılmasını hedefliyor. Böylece yol yüzeyi yalnızca ulaşım amacıyla kullanılmakla kalmıyor, çevresindeki hava kalitesinin iyileştirilmesine de katkı sağlayabiliyor.

Yetkililerin paylaştığı tahminlere göre kaplamanın azot oksitleri azaltma kapasitesi, yaklaşık 200 ila 250 şehir ağacının sağlayabileceği etkiye eşdeğer. Ancak bu karşılaştırma, yolun ağaçların bütün çevresel faydalarını sağlayacağı anlamına gelmiyor.

OKUL ÇEVRESİNDE YENİ BİR DÖNEM BAŞLADI

Çalışmanın okul çevresinde gerçekleştirilmesi, özellikle öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde hava kalitesinin iyileştirilmesi açısından önem taşıyor. Trafikten kaynaklanan kirliliğin azaltılması, kent yönetimlerinin üzerinde çalıştığı başlıca konular arasında bulunuyor.

Fotokatalitik yol kaplamaları, mevcut yolların tamamen farklı bir altyapıya dönüştürülmesine gerek kalmadan uygulanabilen çözümler arasında gösteriliyor. Bununla birlikte kaplamanın gerçek hayattaki etkisi; güneş ışığı, trafik yoğunluğu, hava koşulları ve yüzeyin temizliği gibi faktörlere bağlı olarak değişebiliyor.

Roma'daki uygulama, şehirlerde yol ve kaldırımların yalnızca ulaşım için değil, hava kirliliğiyle mücadele amacıyla da kullanılabileceğini gösteren örneklerden biri olarak dikkat çekiyor.

Roma Belediyesi'nin açıkladığı verilere göre projenin hava kirliliğini azaltma kapasitesi 200–250 orta büyüklükte şehir ağacına eşdeğer olarak tahmin ediliyor.