Avustralya'da geri dönüşüm alanında dikkat çeken bir projeye imza atıldı. Çöpe gitmesi beklenen yaklaşık 136 bin tek kullanımlık kahve fincanı ile 1,2 milyondan fazla cam şişeden elde edilen malzemeler, yol yapımında kullanıldı. Uygulamayla asfaltın karbon ayak izinin yaklaşık yüzde 24 oranında azaltıldığı belirtildi.

740 METRELİK YOLDA GERİ DÖNÜŞÜM HAMLESİ

Yeni Güney Galler eyaletindeki Penrith'te gerçekleştirilen proje kapsamında toplam 740 metrelik iki yol yeniden asfaltlandı. Güney Penrith'teki Jamison Road'un 390 metrelik bölümünde yaklaşık 72 bin kahve fincanından elde edilen lifler kullanılırken, Erskine Park'taki Swallow Drive'ın 350 metrelik kısmında yaklaşık 64 bin fincandan geri kazanılan malzemeler değerlendirildi.

Projede kahve fincanlarının yanı sıra büyük miktarda geri dönüştürülmüş cam da asfaltın bileşimine dahil edildi. İki yol için kullanılan cam miktarı, 1,2 milyondan fazla şişeye eşdeğer olarak açıklandı.

KARBON AYAK İZİ YÜZDE 24 AZALDI

Geri dönüştürülmüş malzemelerin asfalt üretiminde kullanılmasıyla yol yüzeyinin karbon ayak izinde yaklaşık yüzde 24'lük düşüş sağlandı. Kullanılan malzemelerin yarısından fazlası geri dönüştürülmüş kaynaklardan elde edildi.

Kahve fincanlarının geri dönüşümündeki temel sorun ise iç yüzeylerindeki ince kaplama. Kağıt ve kaplama malzemesinin ayrıştırılmasının zor olması nedeniyle bu fincanlar geleneksel geri dönüşüm sistemlerinde kolayca işlenemiyor.

ÖNCE KAMYONLARLA TEST EDİLDİ

Geri dönüştürülmüş fincan liflerinin asfalt içerisinde kullanılması doğrudan trafiğe açılan yollarda denenmedi. Proje öncesinde hazırlanan test yolunda ağır kamyonlar defalarca yüzey üzerinden geçirilerek malzemenin dayanıklılığı sınandı.

Yapılan testlerde geri dönüştürülmüş içerikli asfaltın geleneksel asfaltla benzer performans gösterdiği belirlendi. Başarılı sonuçların ardından teknoloji Penrith'teki gerçek yol çalışmalarında kullanılmaya başlandı.

Projenin arkasındaki ekip ise geri dönüştürülebilir malzeme kullanımını daha da artırarak gelecekte yolları mümkün olduğunca yüksek oranda geri dönüştürülmüş içerikle üretmeyi hedefliyor.