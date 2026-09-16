Tropikal ormanların yeniden kazandırılması ve bozulmuş tarım arazilerinin ıslahı amacıyla yürütülen bilimsel çalışmalarda sıra dışı bir yöntem uygulamaya konuldu. Kosta Rika’nın Coto Brus bölgesinde yer alan eski bir kahve çiftliğinde gerçekleştirilen araştırmada, terkedilmiş arazilerin toprağına kalın bir tabaka halinde kahve posası dökülerek doğaya etkileri gözlemlendi.

ETH-Zürih ve Hawaii Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen projede, 35'e 40 metre genişliğindeki bir arazi alanına yaklaşık yarım metre kalınlığında kahve posası serildi. Araştırma ekibi, uygulamanın sonuçlarını ölçümleyebilmek adına 10 metre mesafede hiçbir müdahalede bulunulmayan aynı boyutlarda bir kontrol parseli bıraktı. İki yıl süresince altı aylık periyotlarla yapılan incelemeler ve toprak analizleri sonucunda, kahve posası dökülen arazide belirgin bir değişim kaydedildi.

TOPRAK YAPISI VE BİTKİ ÖRTÜSÜ DEĞİŞTİ

Elde edilen veriler, kahve posası uygulanan topraktaki karbon, azot ve fosfor gibi temel besin maddesi seviyelerinin yükseldiğini gösterdi. İki yıllık süreç sonunda posa dökülen alanda ağaç yüksekliği ve tepe örtüsü yoğunluğu kontrol grubuna kıyasla belirgin bir artış gösterdi:

Kahve posası uygulanan parseldeki ağaç tepe örtüsü, kontrol parseline göre yaklaşık 4 kat daha yüksek bir seviyeye ulaştı.

2 metrenin üzerindeki yüksekliklerde bitki örtüsü kaplaması treated alanda %83'e ulaşırken, müdahale edilmeyen alanda %22'de kaldı.

Kontrol alanında yalnızca tek bir ağaç türü (H. appendiculatus) varlığını sürdürebilirken, kahve posası dökülen alanda 5 farklı ağaç türünün yetiştiği tespit edildi.

Araştırmacılar, serilen kalın posa tabakasının yerli olmayan otlak çayırlarını baskıladığını ve bu sayede yerli ağaç türlerinin rekabet avantajı kazanarak hızla büyüdüğünü bildirdi.

OLASI RİSKLER AÇIKLANDI

Kahve çekirdeği üretimi sırasında ortaya çıkan ve yüksek kafein ile tannin oranı sebebiyle bertarafı güç olan kahve posasının ağaçlandırmada kullanımı umut vaat etse de bilim insanları sürecin dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Araştırma ekibi; kompostlaşan malzemenin böcek nüfusunu artırma riski, yağmur sularıyla oluşabilecek yüzey akıntılarının su havzalarına etkisi ve yöntemin geniş ölçekli maliyet etkinliği gibi konuların netleşmesi için farklı coğrafyalarda ve daha uzun sürelerle yeni deneylerin yapılması gerektiğini ifade etti.