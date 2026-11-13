Çöpe atılan sigara izmaritleri, yol yapımında kullanılmaya başlandı. Slovakya'da hayata geçirilen uygulamayla milyonlarca sigara filtresi özel işlemlerden geçirilerek asfalt karışımına dahil ediliyor. İlk örnekleri hayata geçirilen yöntemle hem atıkların değerlendirilmesi hem de yolların dayanıklılığının artırılması hedefleniyor.

İLK YOL 2022 YILINDA YAPILDI

Uygulamanın ilk örneği 2022 yılında Slovakya'nın Žiar nad Hronom kentinde hayata geçirildi. EcoButt isimli şirket tarafından geliştirilen yöntemle sigara izmaritlerinden elde edilen lifler asfalt üretiminde kullanılmaya başlandı. Bu yol, dünyada sigara izmaritlerinden elde edilen malzemeyle yapılan ilk yol olarak duyuruldu.

2 KİLOMETRELİK YOLA 1,5 MİLYON İZMARİT KATILDI

Slovakya'daki uygulama 2025 yılında Bratislava yakınlarındaki Malinovo bölgesine taşındı. Yaklaşık 2 kilometrelik yolun yenilenmesi sırasında özel olarak işlenmiş sigara filtrelerinden elde edilen lifler asfalt karışımına eklendi.

Projenin yaklaşık 200 metrelik bölümünde kullanılan özel asfalt karışımına 750 kilogram geri dönüştürülmüş malzeme katıldı. Bu miktarın yaklaşık 1,5 milyon sigara filtresi ve tütün ürünü atığına karşılık geldiği açıklandı.

YENİ YOLLARDA DA KULLANILACAK

Slovakya'da uygulamanın kapsamı genişlemeye devam ediyor. 2026 yılında Rimavská Sobota bölgesindeki Ratkovská Zdychava yerleşiminde yaklaşık 1,2 kilometrelik yolun yenilenmesinde de geri dönüştürülmüş sigara filtreleri içeren asfalt karışımının kullanılması planlandı.

Yöntemde sigara filtreleri doğrudan asfaltın içine atılmıyor. Özel işlemlerden geçirilerek lifli bir katkı maddesine dönüştürülüyor. Bu malzemenin asfaltın suya karşı direncini artırması, çatlak ve deformasyon riskini azaltması hedefleniyor.