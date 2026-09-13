Michigan State Üniversitesi'nde geliştirilen betonun yalnızca kendi kendini ısıtması değil, oluşan küçük çatlakları onarması ve klasik betona göre daha fazla esneyebilmesi hedefleniyor. Teknolojinin başarılı olması halinde özellikle yoğun kar alan bölgelerde yol ve kaldırımların daha güvenli hale getirilmesi amaçlanıyor.

GÜNEŞTEN ALDIĞI ISIYI DEPOLUYOR

Sistemin en dikkat çekici özelliği, karı eritmek için yolun altına elektrikli rezistans döşenmesine ihtiyaç duymaması. Özel beton, çevreden ve güneşten aldığı enerjiyi depoluyor. Hava sıcaklığı donma seviyesine yaklaştığında ise bu enerjiyi ısı olarak geri bırakıyor.

Ortaya çıkan ısının yol yüzeyindeki buzlanmayı ve kar birikimini azaltması hedefleniyor. Böylece özellikle sert kışların yaşandığı bölgelerde kar küreme araçlarına ve buz çözücü tuza duyulan ihtiyacın azaltılabileceği düşünülüyor.

Buzlanmaya karşı kullanılan tuz, zaman içerisinde asfalt ve beton yüzeylere zarar verebiliyor. Tuzdaki klorürün aşındırıcı etkisinin yanı sıra yer altı sularına karışması da çevresel sorunlara yol açabiliyor. Yeni betonun birkaç santimetre kalınlığında koruyucu bir tabaka olarak mevcut yolların üzerine uygulanabilmesi de değerlendiriliyor.

ÇATLADIĞINDA KENDİNİ ONARABİLİYOR

Betonun ikinci dikkat çekici özelliği ise küçük hasarları kendi kendine onarabilmesi. İlk testlerde insan saçından daha ince çatlakların kendiliğinden kapanabildiği görüldü. Malzemenin aynı zamanda belirli ölçüde esneyebilmesi, araçların oluşturduğu yük ve yol yüzeyindeki gerilmelere karşı dayanıklılığını artırmayı amaçlıyor.

Teknoloji artık yalnızca laboratuvar ortamında tutulmuyor. Üniversite kampüsünde dört farklı karışımdan oluşan beton plakalar gerçek ortam koşullarında test edilmek üzere yerleştirildi. Plakalara bağlanan sensör ve kablolarla betonun dayanıklılığı ile kar ve buzu eritme performansı takip ediliyor.

Testlerden elde edilecek sonuçlarla hangi beton karışımının zorlu kış şartlarında daha başarılı olduğu belirlenecek. Teknolojinin geniş ölçekte uygulanabilir hale gelmesi durumunda, gelecekte yolların kar yağışının ardından kendi yüzeylerini ısıtarak buzlanmayı azaltması mümkün olabilecek.