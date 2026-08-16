İspanya'da Cártama ve Marbella şehirlerini birbirine bağlayan A-355 otoyolunda trafik güvenliğini artırmak için yeni bir uygulama hayata geçirildi. 2014 yılında günlük 7 bin araç kapasitesi öngörüsüyle açılan ancak günümüzde 20 bin aracın kullandığı yolda, ağır vasıta yoğunluğu nedeniyle hatalı sollamalar arttı. Standart düz beyaz çizgilerin sürücüleri tehlikeli sollamalardan caydırmada yetersiz kalması üzerine yetkililer yola kırmızı renkli devamlı çizgi çekti.

KIRMIZI ÇİZGİ UYGULAMASI NEDEN BAŞLATILDI?

Otomobil sürücülerinin, yol koşulları elverişsiz olmasına rağmen kamyonları sollamaya çalışarak kaza riskini artırması nedeniyle Coin kasabası yakınlarındaki 4 kilometrelik güzergaha kalın kırmızı çizgi eklendi. Psikolojik olarak tehlike ve uyarı algısı yaratan kırmızı renk, sürücülerin dikkatini çekmek ve şerit ihlalinin hayati risk taşıdığını vurgulamak amacıyla özel olarak tercih edildi.

İHLAL EDENLERE NE KADAR CEZA KESİLİYOR?

Kırmızı çizgiyi aşarak şerit ihlali ve hatalı sollama yapan sürücülere 400 euro (yaklaşık 22 bin lira) para cezası uygulanıyor. Yerel yetkililer, A-355 otoyolundaki trafik güvenliğini üst seviyeye çıkarmak için kırmızı çizginin yanı sıra ilerleyen süreçte bölgeye hız sınırını hatırlatan ışıklı uyarı levhaları ve hız denetim kameraları (radar) yerleştirmeyi planlıyor.