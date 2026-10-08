Dünyanın farklı ülkelerinde kullanılan trafik işaretleri, sürücüler için zaman zaman kafa karıştırıcı olabiliyor. Özellikle ilk kez karşılaşılan sembollerin ne anlama geldiğini tahmin etmek her zaman kolay olmuyor. Bunlardan biri de halk arasında “gözleri kısma” işareti olarak tanımlanan sıra dışı sembol olarak öne çıkıyor.

GÖZLERE BENZİYOR AMA ANLAMI FARKLI

Beyaz zemin üzerine kırmızı çerçeveyle yerleştirilen dairesel işarette, üst bölümleri siyah iki şekil bulunuyor. İlk bakışta kısılmış gözleri andıran sembol, sürücüler arasında da bu şekilde anılıyor. Ancak işaretin anlamı gözlerle ilgili değil. Sembol, sürücülerin ileride araçlarının farlarını açması gereken bir yol bölümüne yaklaşıldığını gösteriyor.

ZORLU YOL BÖLÜMLERİNDE KULLANILIYOR

Söz konusu işaret, görüş koşullarının veya yol aydınlatmasının yetersiz olabileceği bölümlerin öncesinde kullanılabiliyor. Köprüler, tüneller, dağ yolları ve keskin virajlar bu noktalar arasında yer alıyor. Aydınlatmanın bir anda değiştiği yol kesimlerinde de benzer uyarılarla karşılaşılabiliyor.

Buradaki temel amaç, sürücünün kısa farlarını yakmasını sağlamak. Kısa farlar hem aracın önündeki yolun daha iyi görülmesine yardımcı oluyor hem de aracın diğer sürücüler tarafından fark edilmesini sağlıyor. Aynı zamanda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerinin kamaşmasının önüne geçiliyor.

AVRUPA'DA BENZERİ “DENİZANASI”NA BENZETİLİYOR

“Göz” şeklindeki sembol özellikle Amerika kıtasındaki bazı ülkelerde kullanılıyor. Avrupa'da ise benzer anlama sahip farklı bir işaret bulunuyor. Mavi zemin üzerindeki beyaz sembol, görünüşü nedeniyle zaman zaman denizanasına benzetiliyor.