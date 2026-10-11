Ülkede kullanılan elektronik yol ücretlendirme sisteminin yenilenmesi kapsamında başlatılan uygulama, Ekim 2026 itibarıyla aşamalı olarak hayata geçiriliyor. Uydu teknolojisine dayanan yeni sisteme geçiş hazırlıkları sürerken, yol yüzeyindeki mavi oval işaretlerin sürücüleri ücretlendirme noktaları konusunda bilgilendirmesi hedefleniyor.

MAVİ İŞARETLERİN ANLAMI AÇIKLANDI

Singapur Kara Ulaştırma Kurumu (LTA), yeni işaretlerin elektronik yol ücretlendirme noktalarını göstermek amacıyla tasarlandığını açıkladı. Ana yolların ve bağlantı yollarının her şeridine iki, otoyollardaki ilgili şeritlere ise üç mavi oval işaret çizilecek.

Mevcut sistemde araç geçişleri yol üzerine kurulan fiziksel kapılarla takip edilirken yeni ERP 2.0 sisteminde uydu tabanlı konum belirleme teknolojisi kullanılacak. Böylece ücretlendirme işlemlerinin ilerleyen dönemde fiziksel geçiş kapılarına ihtiyaç duyulmadan gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

YENİ SİSTEM 2027'DE DEVREYE GİRECEK

Singapur'da trafik yoğunluğunu düzenlemek amacıyla kullanılan elektronik ücretlendirme sisteminde sürücüler, geçtikleri güzergâha ve günün saatine göre farklı tutarlar ödüyor. Yeni altyapının ise ücretlendirme noktalarının yönetimini daha esnek hale getirmesi bekleniyor.

Uydu tabanlı ERP 2.0 sisteminin 1 Ocak 2027'de devreye alınması planlanıyor. Mavi işaretler, mevcut geçiş kapıları kaldırıldığında sürücülerin ücretlendirme noktalarını tanımasına yardımcı olacak. Uygulama şu an için Singapur'la sınırlı bulunuyor.