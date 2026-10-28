Yeni sistem, özellikle soğuk havalarda sürücülerin fark etmekte zorlandığı buzlanma tehlikesine karşı geliştirildi. Geleneksel trafik levhalarından farklı olarak doğrudan asfalt üzerine uygulanan işaretler, sıcaklıktaki değişimi görünür hale getiriyor. Deneme aşamasına alınan uygulamanın, sürücülerin tehlikeli yol koşullarını daha erken fark etmesine yardımcı olması hedefleniyor.

SICAKLIK 4 DERECENİN ALTINA DÜŞÜNCE RENK DEĞİŞTİRİYOR

Belarus'ta kullanılmaya başlanan kar tanesi işaretlerinde, sıcaklığa duyarlı özel bir boya tercih ediliyor. Normal hava koşullarında beyaz renkte görünen işaretler, sıcaklık 4 derecenin altına düştüğünde pembeye dönüşüyor.

Termokromik olarak adlandırılan bu teknoloji, sıcaklık değişimlerine bağlı olarak renk değiştiren malzemelerden yararlanıyor. Böylece sürücüler, herhangi bir elektronik tabela veya ek uyarı sistemine ihtiyaç duyulmadan yol üzerindeki işaretlerden hava koşullarına ilişkin bilgi alabiliyor.

SÜRÜCÜLERİ BUZLANMAYA KARŞI UYARACAK

Yeni uygulamanın özellikle köprüler, üst geçitler ve gölgede kalan yol kesimlerinde önem taşıdığı belirtiliyor. Bu bölgelerde yol yüzeyi daha hızlı soğuyabildiği için hava sıcaklığı sıfırın üzerinde olsa bile buzlanma meydana gelebiliyor.

Kar tanesinin pembeye dönüşmesi, yolun kesin olarak buzlandığını göstermiyor. Ancak sıcaklığın belirlenen seviyenin altına indiğini bildirerek sürücüleri hızlarını azaltmaları ve daha dikkatli ilerlemeleri konusunda uyarıyor.

Belarus'ta deneme amacıyla başlatılan uygulamanın başarılı olması halinde daha geniş bir yol ağında kullanılması değerlendirilebilecek. Sistemin yaygınlaştırılmasına ilişkin henüz kesin bir karar açıklanmadı.