Dubai Yollar ve Ulaşım Kurumu (RTA), Dubai Gelecek Haftası kapsamında 2030 yılına kadar uygulanması planlanan 67 araştırma ve geliştirme projesini tanıttı. Bunlar arasında rüzgar enerjisinden elektrik elde edilmesini amaçlayan Vortex Clean Energy projesi de yer aldı. Proje, Future Solution şirketinin yanı sıra Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki üniversitelerin katılımıyla yürütülüyor.

TRAFİK IŞIKLARINDA VE YOL AYDINLATMALARINDA KULLANILACAK

Proje kapsamında düşük ve değişken hızlardaki rüzgarlardan yararlanabilen dikey eksenli türbinler üzerinde çalışılıyor. Geleneksel türbinlere kıyasla daha düşük rüzgar hızlarında elektrik üretmeye başlayabilen sistem, hava akımının değişken olduğu şehir içi alanlarda kullanılmak üzere geliştiriliyor.

Türbinlerden elde edilen elektriğin trafik ışıklarının, aydınlatma direklerinin ve yolların çevresinde bulunan düşük enerji tüketimine sahip diğer ekipmanların çalıştırılmasında kullanılması amaçlanıyor.

DENEMELER ARALIK AYINDA BAŞLAYACAK

Rüzgar türbinlerine ilişkin testlerin Aralık 2026'nın sonunda başlaması ve 2027 yılının ortasına kadar devam etmesi planlanıyor. Denemelerin tamamlanmasının ardından sistemin performansı değerlendirilecek.

Testlerin başarılı olması halinde projenin geliştirilmesi ve Dubai genelinde daha geniş alanlarda uygulanması gündeme gelecek. Böylece ulaşım altyapısında kullanılan elektrikli ekipmanların enerji ihtiyacının bir bölümünün yenilenebilir kaynaklardan karşılanması hedefleniyor.