ABD’nin Michigan eyaletine bağlı Clinton Bölgesi’nde, asfalt yolların dayanıklılığını artırmak amacıyla soya yağı bazlı yenilikçi bir koruyucu bakım yöntemi test edildi. 2022 yılında gerçekleştirilen proje kapsamında, yerel tarım ürünlerinin yol altyapısını korumada ne derece etkili olabileceği incelendi.

TARIMSAL ÜRÜNLE YOL BAKIMI BİR ARAYA GELDİ

Clinton Bölgesi Yol Komisyonu, Michigan Soya Fasulyesi Komitesi ve Soya Taşımacılık Koalisyonu ortaklığıyla yürütülen çalışmada, Fowler yakınlarındaki West Colony Yolu’nun bir millik bölümüne soya yağı türevli "BIORESTOR" adlı ürün uygulandı. Yakın zamanda yeniden kaplanan ve iyi durumda olan bu yola yapılan müdahalede yaklaşık 200 galon soya yağı kullanıldı. Galon maliyeti 61 dolar olan malzemenin toplam tutarı yaklaşık 12.200 dolar olarak kaydedildi.

Geleneksel yüzey kaplamalarından farklı olarak mevcut asfalta derinlemesine nüfuz eden bu ürün; çukurları ya da ağır hasarlı bölgeleri onarmak yerine, asfaltın esnekliğini korumak, çatlamaları azaltmak ve aşınmayı geciktirmek amacıyla koruyucu bir önlem olarak tercih edildi.

YOL ÖMRÜNÜ UZATIYOR

Asfalt, zamanla güneş ışığı, su, trafik ve donma-çözülme döngüleri nedeniyle oksitlenerek sertleşir ve kırılgan hale gelir. Journal of Cleaner Production dergisinde yayımlanan araştırmalar, soya yağının yaşlanmış bağlayıcı maddelerin esnekliğini artırarak aşınma etkilerini hafifletebildiğini gösteriyor.

Geliştirici firmanın geçmiş çalışmalarına ve WKAR Public Media’ya yapılan açıklamalara göre, soya yağı uygulaması yapılan yollarda yedi yıllık izleme sonucunda yol ömründe %40’a varan bir artış gözlemlendi. Firma yetkilileri, bu yöntemin yol ömrünü %40 ila %45 oranında uzatabileceğini ve çatlamaları %80’e kadar azaltabileceğini öne sürüyor.

Uzun vadeli testlerin başarılı sonuçlanması halinde, soya bazlı bu koruyucu malzemenin hem altyapı maliyetlerini düşürmesi hem de soya fasulyesi üreticileri için yeni bir pazar oluşturması öngörülüyor.