Marakeş ve Agadir kentlerinde uygulamaya alınan proje kapsamında, güneş ışığını emerek aşırı ısınan geleneksel siyah asfaltın yerini sünger işlevi gören geçirgen yol malzemesi alıyor. Yeni nesil kaplama, yağmur suyunu doğrudan kanalizasyona göndermek yerine alt toprağa sızdırıp bünyesinde tutuyor ve buharlaşma esnasında yüzey sıcaklığını düşürerek araçların suda kayma riskini engelliyor.

SÜNGER YOL TEKNOLOJİSİ NASIL İŞLİYOR?

Geleneksel asfalt yüzeyleri güneş radyasyonunun büyük bölümünü emerek sıcaklığı 60 derecenin üzerine çıkarırken, yeni malzeme iri agregalar ve özel bağlayıcılarla oluşturulan gözenekli yapısı sayesinde suyu doğrudan alt katmanlara aktarıyor. Suyu bünyesinde depolayan ve zamanla buharlaştıran bu mekanizma, şehirlerdeki ısı adası etkisini kırarak doğal bir soğutma alanı meydana getiriyor.

ARAÇLARA ETKİSİ NEDİR?

Gözenekli yüzey yapısı, özellikle şiddetli yağışlarda yollarda su birikmesini önleyerek araçların lastik temasını kaybetme (hidroplaning) riskini en aza indiriyor. Yol sıcaklığının dengelenmesi lastik aşınmasını yavaşlatırken, kentsel ortam sıcaklığının düşmesi araçların klima kullanım ihtiyacını azaltarak enerji tüketimini doğrudan etkiliyor.

PROJENİN GERÇEK KAPSAMI VE EKSİK YÖNLERİ

Rutgers Üniversitesi verilerine göre yağış sonrası %25 ila %30 daha az ısı yayan sistem, ulusal ölçekte zorunlu bir değişimden ziyade Fas'taki sürdürülebilir kent programı kapsamında yürütülen bir pilot projeden oluşuyor. Malzemenin metrekare maliyeti, yoğun trafikteki uzun vadeli dayanıklılığı ve zamanla tıkanan gözeneklerin temizlenme süreçlerine ilişkin teknik ayrıntılar ise henüz kamuoyuna açıklanmadı.