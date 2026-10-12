Victoria eyaletinde hayata geçirilen uygulama, özellikle keskin virajlarda karşı şeride geçme riskini azaltmayı amaçlıyor. Yol yüzeyine çizilen dairelerin sürücülerin hareketlerini nasıl etkilediği araştırılıyor.

VİRAJLARA KÜÇÜK DAİRELER ÇİZİLİYOR

Yeni uygulama kapsamında yolun orta çizgisine yakın bölümlere belirli aralıklarla küçük daireler yerleştiriliyor. Bu işaretler, motosiklet sürücülerinin virajı alırken izleyecekleri güzergahı daha güvenli şekilde belirlemelerine yardımcı olmak için tasarlandı.

Özellikle keskin virajlarda bazı sürücüler dönüşü daha kısa mesafeden tamamlamak için yolun orta çizgisine yaklaşabiliyor. Ancak motosikletin yatış açısı nedeniyle sürücünün vücudu veya aracın bir bölümü karşı şeride taşabiliyor. Bu durum, karşı yönden gelen araçlarla çarpışma tehlikesini artırıyor.

Asfalta çizilen daireler, sürücülerin viraj boyunca orta çizgiden daha uzak bir konumda ilerlemesini teşvik ediyor. Böylece yolun kendi şeridinde kalan bölümünün daha güvenli kullanılması hedefleniyor.

DÖRT FARKLI VİRAJDA TEST EDİLİYOR

Victoria'nın Gippsland bölgesinde belirlenen dört virajda yeni işaretleme yöntemi deneniyor. Araştırmacılar, uygulamanın bulunduğu yolları benzer özelliklere sahip ancak özel işaretlerin kullanılmadığı virajlarla karşılaştırıyor.

Queensland, Tazmanya ve Yeni Güney Galler eyaletlerinde de benzer yöntemler üzerinde çalışmalar yürütülüyor. Farklı bölgelerde elde edilen sonuçlarla işaretlerin sürücü davranışları üzerindeki etkisinin daha kapsamlı biçimde değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Victoria'da Şubat 2026'da yerleştirilen işaretlerin uzun vadeli etkileri izlenmeye devam ediyor. Araştırmanın nihai sonuçlarının 2027 yılının başlarında açıklanması planlanıyor.