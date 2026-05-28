Kocaeli Valiliği, 30 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında İstanbul istikametine yönelik önemli karayollarında ağır tonajlı araçların trafiğe çıkışını sınırlandırdı. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 13.00'den itibaren 1 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 01.00’e kadar; İstanbul İstikametine; D-100 Karayolu, Anadolu O-4 Otoyolu, Kuzey Marmara (07) Otoyolu, 0-5, D-575 ve D-595 karayollarının, ilimiz sınırlarından geçen bölümlerinde; kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların arada kalan girişler dahil seyirlerine 5442 Sayılı İI İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereği izin verilmemesine valiliğimizce karar verilmiştir.

Ancak tedarik süreçlerinin aksamaması için; yaş sebze ve meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, ambalajlı su ürünleri, posta ve süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecektir”

BOLU VALİLİĞİ'NDEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Benzer bir uygulama Bolu’da da devreye alındı. Bayram tatili dönüşü oluşması beklenen yoğunluk nedeniyle Anadolu Otoyolu, D-100 ve D-750 kara yollarının İstanbul yönü belirli saatler arasında ağır vasıta trafiğine kapatıldı. Bolu Valiliği’nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“2026 yılı Kurban Bayramı tatili nedeniyle özellikle büyük şehirlerimizden diğer şehirlerimize ve turizm bölgeleri istikametine giden güzergahlarda taşıt trafiğinin yoğunlaşacağı göz önünde bulundurularak; vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerinin sağlanması, oluşabilecek trafik sıkışıklığının azaltılabilmesi, sürücülerin trafik kural ihlallerinin önlenmesi ve asayişin muhafazası ile kamu düzeninin sağlanması amacıyla;

30.05.2026 Cumartesi günü saat 13.00'den itibaren 01.06.2026 Pazartesi günü saat 01.00'e kadar; İstanbul ili istikametine; O-4 Anadolu otoyolu Ankara il sınırından Düzce il sınırına kadar, D-100 Devlet karayolu Karabük il sınırından Düzce il sınırına kadar, D-750 Devlet karayolu Ankara il sınırından Düzce il sınırına kadar kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların arada kalan girişler dahil seyirlerine 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi gereği izin verilmeyecektir.

Ancak tedarik süreçlerinin aksamaması için; yaş sebze/meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, ambalajlı su ürünleri, posta/süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecektir.”