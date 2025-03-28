Bayram tatili göçü başladı! Vatandaşlar yola düştü, trafikte yoğunluk oluştu

Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte 9 günlük arayı şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıkmaya başladı. Başta İstanbul olmak üzere kilit noktalarda trafik yoğunluğu oluştu.

Trafik çilesinin bitmediği İstanbul'da mesai saatinin ardından yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 85'e kadar çıktı. Avrupa ve Anadolu yakasındaki yollar üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

İBB trafik yoğunluğu haritasına göre yoğunluk, saat 18:15 itibarıyla yüzde 83'ü buldu. Anadolu Yakası'nda yoğunluk yüzde 80'de kalırken Avrupa Yakası'nda yoğunluk yüzde 87'yi buldu.

Bayram tatilinde karayolu trafiği Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) ile anlık olarak izlenecek. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde polis ekipleri yoğun bir şekilde denetleme yapacak.

'KİLİT KAVŞAK'TA BAYRAM YOĞUNLUĞU BAŞLADI

Kırıkkale'de 43 ilin geçiş güzergahı üzerinde bulunan Ankara-Kırıkkale kara yolunda bayram yoğunluğu başladı.

Kara yolundaki yoğunluk nedeniyle araçlar düşük hızlarda ilerliyor. Polis ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için güzergahtaki kavşakların bazılarını dönüşe kapattı. Trafik yoğunluğunun akşam saatlerinde artarak devam etmesi bekleniyor.

BOLU DAĞI GEÇİŞİNDE DE YOĞUNLUK

Tatil için yola koyulanlar Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli mevkiinde akıcı yoğunluğa neden oldu.

Bolu Dağı Tüneli mevkiindeki rampalarda TIR ve kamyonlar nedeniyle ulaşım belirli bölgelerde kısmen yavaşladı. Otoyolun Ankara yönündeki akıcı yoğunluk ulaşımda aksamalara neden olmadı.

Yol güzergahları üzerinde jandarma ekipleri denetimlerini artırırken, trafiğin yarın daha yoğun olması bekleniyor.