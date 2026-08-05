Karayolları Genel Müdürlüğü, yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden yollarla ilgili yol durumu bültenini yayımladı. Buna göre birçok güzergahta ulaşım kontrollü veya iki yönlü olarak sağlanıyor.

AYDIN-DENİZLİ OTOYOLUNDA TEK YÖN KAPATILDI

Aydın-Denizli Otoyolu’nun 0-4. kilometrelerinde sürdürülen üstyapı çalışmaları nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, Denizli istikametinden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

SARIKAMIŞ-HORASAN YOLUNDA TEK ŞERİTTEN ULAŞIM



Sarıkamış-Horasan yolunun 17-21. kilometrelerinde viyadük çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle ulaşım sağ istikametten gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.

ANKARA-KIRIKKALE YOLUNDA TRAFİK DÜZENLEMESİ



Ankara-Kırıkkale yolunun 35-37. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.

AKSARAY-NEVŞEHİR YOLUNDA SERVİS YOLU KULLANILIYOR



Aksaray-Nevşehir yolunun 29-31. kilometrelerinde devam eden çalışmalar nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü kapatıldı. Trafik, diğer istikametten iki yönlü ve servis yolu üzerinden devam ediyor.

KAYSERİ-KIRŞEHİR YOLUNDA İKİ YÖNLÜ TRAFİK



Kayseri-Kırşehir yolunun 16-20. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

ÜÇ GÜZERGAHTA KONTROLLÜ GEÇİŞ



Tokat-Sivas yolunun 29-31, Çanakkale-Çan yolunun 4-10 ve Elazığ-Malatya yolunun 38-42. kilometrelerinde sürdürülen çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

SÜRÜCÜLERE UYARI

Çavdır-Söğüt-Korkuteli yolunun 5-12. kilometrelerinde yapım çalışmaları sürüyor. Yetkililer, çalışma yapılan tüm kesimlerde sürücülerin yavaş seyretmeleri ve trafik işaret ile işaretçilerine uymaları gerektiğini bildirdi.