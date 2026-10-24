Birleşik Krallık’ta sürücülere kesilen hız cezalarının artması üzerine otomobil kuruluşu AA'in Başkanı Edmund King, yerel meclislere saatte 32 kilometre (20 mil) hız sınırları konusunda düzenleme yapma çağrısında bulundu.

ŞEHİR İÇİ YOLLARIN YÜZDE 30'UNDA UYGULANIYOR

Son yıllarda yaygınlaşan saatte 32 kilometre hız kısıtlaması, Büyük Britanya’daki şehir içi yolların yüzde 30’undan fazlasını kapsar hale geldi.

Başkent Londra’daki yolların yarısından fazlasında bu kural uygulanırken, Birmingham şehri de A sınıfı dışındaki tüm yollarda hızı saatte 32 kilometre ile sınırlayarak bu alandaki ilk şehir olmayı planlıyor.

GEÇEN YIL YARIM MİLYONA YAKIN CEZA KESİLDİ

Resmi veriler ve kurum tarafından paylaşılan istatistikler şu şekilde:

32 km/s hız ihlalleri: Geçen yıl saatte 32 kilometre hız sınırını ihlal eden sürücülere yaklaşık 500 bin ceza kesildi.

Toplam hız ihlali: İngiltere ve Galler'de (Londra Emniyet Teşkilatı hariç) 2024 yılında 2,54 milyon hız sınırı ihlali kaydedildi.

Suç Oranı: Hız ihlalleri, toplam trafik suçlarının yüzde 86’sını oluşturarak 2011’den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

"TABELADA NE YAZIYORSA LİMİT ODUR"

AA Başkanı Edmund King, ulusal çaptaki ceza artışının tamamen düşük hız sınırlarına bağlanmaması gerektiğini savunmakla birlikte, yerel meclislerin genel uygulamalardan vazgeçmesi gerektiğini ifade etti.

Express’e açıklamada bulunan King, saatte 32 kilometrelik kısıtlamanın okul çevreleri, konut bölgeleri ve yayaların yoğun olduğu alanlarda etkili olduğunu belirterek, "Münferit bir hız sınırı hakkında ne düşünülürse düşünülsün, yasal olarak tabelada belirtilen limit geçerlidir. Çözüm bunu görmezden gelmek değildir" değerlendirmesinde bulundu.

"TOPTANCI YAKLAŞIMDAN KAÇINILMALI"

İngiltere ve Galler’de meskun mahaller için ulusal varsayılan hız sınırı saatte 48 kilometre (30 mil) olarak uygulanmaya devam ederken, yerel makamlar kendi bölgelerinde hızı saatte 32 kilometreye düşürme yetkisine sahip bulunuyor.

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı (DfT) tarafından yapılan açıklamada, kısıtlamaların toptancı bir anlayışla değil, yerel halkın desteği alınarak ve kademeli olarak uygulanması gerektiği bildirildi. Bakanlık, ulusal hız sınırlarının her yol için uygun olmadığını, yerel koşulların gerektirdiği durumlarda yetkili makamların farklı sınırlar belirleyebileceğini kaydetti.

TÜRKİYE’DE ŞEHİR İÇİ HIZ SINIRI 50 KİLOMETRE

Türkiye’de otomobiller için yerleşim yeri içindeki genel hız sınırı saatte 50 kilometre olarak uygulanıyor. Ancak yolun özelliklerine ve trafik koşullarına göre bazı bölgelerde daha düşük hız limitleri belirlenebiliyor.

Birleşik Krallık’ta saatte 32 kilometrelik hız sınırının yaygınlaşması, şehir içi trafik güvenliği ve hız denetimleri konusunu yeniden gündeme taşıyor.