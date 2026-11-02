Farklı coğrafyalardaki otoyollarda yerel doğa olayları, yaban hayatı ve sürücü psikolojisini yönetmek amacıyla yerleştirilen özel trafik işaretleri standart katalogların dışına çıkıyor. Yalnızca belirli bölgelere özgü olan bu semboller, hız sınırlarından yol kapatma kararlarına kadar birçok yasal zorunluluğu doğrudan belirliyor.

YOLDAKİ KURBAĞA NE ANLAMA GELİYOR?

Birleşik Krallık kırsalında yer alan kırmızı kenarlıklı beyaz üçgen levha, üreme mevsiminde göletlere ulaşmaya çalışan kurbağaların yola çıkma riskini haber veriyor. Sürücülerin hızını düşürmesini zorunlu kılan bu bölgelerde yerel yönetimler geçici trafik kısıtlamalarına gidiyor. İngiltere'de kurbağaların güvenliği gerekçesiyle uygulanan ilk resmi yol kapatma kararı, 1999 yılında Nottinghamshire'a bağlı Oxton bölgesinde kayıtlara geçti.

Benzer bir yaban hayatı koruma tedbiri, Hint Okyanusu'ndaki Christmas Adası'nda uygulanıyor. Milyonlarca kırmızı yengecin denize doğru kitlesel göçü sırasında yollar tamamen araç trafiğine kapatılırken, açık kalan güzergâhlarda ise sürücüleri uyarmak amacıyla turuncu baklava biçimli özel yengeç levhaları kullanılıyor.

DİREKSİYON BAŞINDA UYKUYU ENGELLEYEN BİLGİ YARIŞMASI

Avustralya'nın Queensland eyaletinde yer alan uzun ve monoton otoyol kesimlerinde, sürücülerin dikkat dağınıklığını ve yorgunluğa bağlı kaza riskini önlemek amacıyla soru levhaları kullanılıyor. Otoyol kenarlarına belirli aralıklarla yerleştirilen panolarda bölgenin flora ve faunasına dair genel kültür soruları yöneltilerek sürücü zihninin uyanık tutulması hedefleniyor.

TABELAYI İPTAL EDEN TABELA NASIL KULLANILIYOR?

Birleşik Krallık'ta levha yoğunluğunu azaltmak amacıyla 2015 yılında resmi bir çalışma grubu kurulurken, mevzuatta yalnızca geçici süreyle devre dışı kalan işaretleri bildiren ayrı bir sistem devreye alındı. "Kullanımda olmayan işaret" levhası, hemen yanına yerleştirildiği ana trafik tabelasının o an için yasal olarak bağlayıcı olmadığını sürücülere tebliğ ediyor.

KANADA'DAKİ RÜZGAR VE KAR UYARISI

Kanada'nın Quebec eyaletinde yer alan ve yola doğru hava savuran bir yüz figürünü içeren düşey işaretleme, özellikle yabancı sürücüler tarafından sıkça yanlış yorumlanıyor. Fransızca uyarıların da yer aldığı güzergâhlarda bulunan bu sembol, şiddetli kar fırtınası nedeniyle yoldaki görüş mesafesinin aniden sıfıra yaklaşabileceğini ve tipi tehlikesini bildiriyor.