Avrupa genelinde seyahat eden çok sayıda sürücü, yol kenarlarında karşılaştığı mavi zemin üzerindeki beyaz "denizanası" figürlü trafik işareti karşısında kafa karışıklığı yaşıyor. 1968 Viyana Karayolu Trafik Sözleşmesi kapsamında hayatımıza giren ve özellikle Polonya, İspanya ile Portekiz’de sıklıkla rastlanan sembolün arkasındaki gerçek işlev açıklandı.

DENİZANASI FİGÜRLÜ TRAFİK İŞARETİ NE ANLAMA GELİYOR?

Sürücüler tarafından denizanasına benzetilen bu sembol, gerçekte ön farları ve bu farlardan yayılan ışık ışınlarını temsil ediyor. Tünel, köprü ve görüş mesafesinin düştüğü karanlık yol bölümlerinin girişine yerleştirilen bu işaret, sürücülere araçlarının kısa farlarını yakma zorunluluğunu bildiriyor.

Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılan tabelanın temel amacı, olumsuz hava ve yol koşullarında sürücülerin görüş mesafesini artırmak olarak öne çıkıyor. Karanlık güzergahlara girmeden önce uyarı niteliği taşıyan bu sembol, farlar olmadan ilerlemenin yaratacağı hayati tehlikelerin önüne geçmeyi hedefliyor.

YANINDA SORU İŞARETİ OLAN TABELA NE DEMEK?

Söz konusu tabelanın sağ tarafında soru işareti bulunan farklı bir varyasyonu da yollarda sürücülerin karşısına çıkabiliyor. Genellikle tünel ve karanlık bölge çıkışlarına konulan soru işaretli tabela, zorunlu far kullanımının sona erdiğini gösteriyor.

Bu işaret sürücüye kesin bir kapatma talimatı vermezken kararı tamamen sürücünün inisiyatifine bırakıyor. Hava durumu ve ortam aydınlığına göre sürücü, dilerse kısa farlarını açık tutmaya devam edebiliyor.

UYMAYAN SÜRÜCÜLERE HANGİ CEZALAR UYGULANIYOR?

Günümüz otomotiv teknolojisinde otomatik far sensörlerinin yaygınlaşması ve birçok ülkede gündüz farı zorunluluğunun gelmesiyle bu işaretlerin kullanımı giderek azalıyor. Buna rağmen tabelanın yer aldığı bölgelerde kurallara uymamak sürücülere ciddi mali yükler getirebiliyor.

Avrupa ülkelerinde gündüz saatlerinde veya karanlık bölgelerde kısa farları açmadan seyretmenin cezası ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor. Kuralları ihlal eden sürücülere 7 euro ile 200 euro arasında değişen idari para cezaları uygulanıyor.