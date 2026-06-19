Çin yollarındaki kırmızı kenarlı ve iki oklu dairesel işaretin çok tekerlekli araçlar için sollama yasağı anlamına geldiği resmi olarak açıklandı. Bu kritik kısıtlama, ülkede seyahat eden yabancı sürücülerin otoyollarda tehlikeli durumlarla karşılaşmasını önlemek adına büyük önem taşıyor.

ÇİN'DE ARAÇ KULLANMAK İÇİN HANGİ BELGELER GEREKİYOR?

Çin yönetimi, kendi topraklarında araç kullanmak isteyen yabancı uyruklu vatandaşların uluslararası sürücü ehliyetlerini yasal olarak tanımıyor. Bu nedenle ülkede araç kiralamayı veya trafiğe çıkmayı planlayan turistlerin özel bir idari prosedürden geçmesi zorunlu kılınıyor.

Turistler, yerel trafik kuralları hakkındaki bilgilerini ölçen resmi bir sınava tabi tutuluyor. Testi başarıyla geçen yabancı sürücülere, genellikle büyük uluslararası havalimanlarında bulunan uzmanlaşmış merkezler vasıtasıyla geçici Çin ehliyeti tahsis ediliyor.

SÜRÜCÜLERİN EN ÇOK KARIŞTIRDIĞI TRAFİK İŞARETLERİ HANGİLERİDİR?

Trafik uzmanları, sürücülerin seyahat esnasında sıklıkla birbiriyle karıştırdığı ve karayollarında tehlike arz eden iki kritik trafik işareti bulunduğunu hatırlatıyor. Yapılan incelemelerde, bu işaretlerin tasarımlarındaki benzerliklerin sürücülerde algı yanılmasına yol açtığı ifade ediliyor.

Sürücüler tarafından en çok karıştırılan levhaların otoyollarda sıkça karşılaşılan A-8 ve C-12 kodlu trafik işaretleri olduğu saptandı. Yetkililer, tamamen farklı kural ve kısıtlamaları barındıran bu iki işaretin teknik inceliklerine dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.