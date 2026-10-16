Almanya'nın Düsseldorf, Berlin ve Karlsruhe kentlerinde, ayrıca Avusturya'nın çeşitli şehirlerinde görülen sarı daireler, trafik psikolojisi ilkelerinden yararlanılarak tasarlandı. Koyu renkli asfalt üzerinde kolayca fark edilen sarı işaretlemelerle sürücülerin dikkatinin yola yönlendirilmesi hedefleniyor.

Sarı rengin uyarıcı etkisinden yararlanılan uygulamada, sürücülerin yol üzerindeki işaretleri fark ederek gaz pedalından ayaklarını çekmeleri ve hızlarını azaltmaları bekleniyor. Böylece yeni trafik levhalarına veya ek hız sınırlamalarına ihtiyaç duyulmadan sürüş alışkanlıklarının değiştirilmesi amaçlanıyor

BAZI YOLLARDA BARİYERLERLE BİRLİKTE KULLANILIYOR

Sarı daireler bazı bölgelerde yol kenarına yerleştirilen bariyerlerle birlikte uygulanıyor. Bu düzenleme, yolun daraldığı izlenimini oluşturarak sürücülerin daha temkinli hareket etmesini sağlıyor.

Özellikle bölgeyi tanımayan sürücülerin güzergâhı daha az tercih etmesine neden olabilecek bu uygulama, transit trafiğin azaltılmasına da katkı sunmayı hedefliyor. Böylece hem araç hızlarının düşürülmesi hem de yerleşim alanlarındaki trafik hareketliliğinin kontrol altına alınması planlanıyor.

İLK SONUÇLAR DİKKAT ÇEKTİ

Uygulamanın etkilerine ilişkin ilk veriler de paylaşılmaya başlandı. Avusturya'da sarı dairelerle işaretlenen bir yol kesiminde araç hızlarının saatte 2 ila 3 kilometre azaldığı bildirildi.

Uluslararası deneyimler ise bu tür görsel işaretlemelerin bariyerlerle desteklenmesinin trafik kazalarının azaltılmasına yardımcı olabileceğine işaret ediyor. Özellikle yayaların ve bisikletlilerin yoğun olarak kullandığı bölgelerde sürücülerin hızlarını düşürmesi, yol güvenliği açısından önem taşıyor.

Avrupa'daki bazı şehirlerin yollarında görülen sarı daireler, sürücülerin dikkatini çekmeye başladı. Almanya ve Avusturya'da uygulanan bu sıra dışı yol işaretlemeleri, yeni trafik kısıtlamaları getirmeden araç hızlarını düşürmeyi ve yol güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

SÜRÜCÜLER ANLAMINI BİLMİYOR

Öte yandan sarı daireler, bazı eleştirileri de beraberinde getirdi. İşaretlemelerin resmî trafik levhaları arasında yer almaması, sürücülerin bunların ne anlama geldiğini bilmemesi nedeniyle kafa karışıklığı yaşanabileceği yönündeki endişeleri artırıyor.