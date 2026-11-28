İzlanda yollarında uzun yıllardır kullanılan ve üzerinde pretzele benzeyen bir şekil bulunan trafik levhası, yabancı sürücülerin dikkatini çekiyor. İlk bakışta ne anlama geldiği anlaşılamayan işaret, yakındaki bir fırını gösteriyor.

Kuzey Atlantik Okyanusu'nda bulunan İzlanda'da trafik levhaları, Avrupa'daki standart işaretlere benzese de ülkenin iklim koşullarına ve yerel ihtiyaçlarına göre farklılık gösteriyor. Özellikle kış aylarında yoğun kar yağışı nedeniyle bazı trafik levhalarında sarı renk tercih ediliyor. Sarı zeminli işaretler, karla kaplı yollarda beyaz levhalara kıyasla daha kolay fark ediliyor. Benzer uygulama İskandinav ülkelerinde de kullanılıyor.

YAKINDAKİ BİR FIRINI GÖSTERİYOR

Ülkedeki dikkat çekici işaretler arasında at, koyun ve ren geyiği uyarı levhaları da bulunuyor. Bunun yanı sıra E08.43 kodlu ve üzerinde “Bakari” yazan levha da sürücülerin karşısına çıkıyor. İzlandacada fırın anlamına gelen Bakari ifadesi, yol üzerindeki veya yakındaki bir fırını gösteriyor.

Yollarda hastane, polis merkezi ve radyo istasyonu gibi noktaları belirten bilgilendirme levhalarına rastlanırken fırınların da özel bir işaretle gösterilmesi dikkat çekiyor. Fırını temsil etmek için neden ekmek yerine pretzel figürünün seçildiğine ilişkin kesin bir açıklama bulunmuyor. Pretzel şeklinin uzaktan daha kolay ayırt edilebilmesi, bu tercihin olası nedenleri arasında gösteriliyor.

TANK FİGÜRLÜ SARI LEVHALARIN ANLAMI

Avrupa'nın bazı yollarında görülen tank figürlü sarı trafik levhaları da dikkat çeken işaretler arasında yer alıyor. Bu levhalar, ileride bulunan köprü veya tünellerin hangi ağırlık ve türdeki askeri araçları taşıyabileceğini gösteriyor.