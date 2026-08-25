

İtalya’da hazırlanan yeni Karayolu Kanunu taslağı, 85 yaş üzerindeki sürücüler için dikkat çeken düzenlemeler içeriyor. Henüz kesinleşmeyen taslağa göre bu yaştan sonra sürücülere otomatik olarak bazı kısıtlamalar uygulanması planlanıyor.

Taslağa göre 85 yaşından sonraki ilk ehliyet yenilemesinde sürücüler için üç temel sınırlama getirilecek. Buna göre 85 yaşını geçenler otoyollarda araç kullanamayacak, evlerinin 100 kilometrelik yarıçapının dışına otomobille çıkamayacak ve direksiyon başında alkol sınırı sıfır olacak. 90 yaşından itibaren ise bu kurallar devam ederken ehliyetlerin geçerlilik süresi iki yıldan bir yıla indirilecek.

DAHA KAPSAMLI MUAYENEYLE KISITLAMALAR KALKABİLECEK

Taslak, 85 yaş üzerindeki tüm sürücülere kesin yasak getirmiyor. Kendini araç kullanmaya yeterli gören kişiler, normal sağlık kontrolü yerine yerel sağlık komisyonundan daha kapsamlı bir değerlendirme talep edebilecek. Komisyon, sürücünün sağlık durumuna göre kısıtlamaları değiştirebilecek veya tamamen kaldırabilecek. Ancak bunun için elektronik sağlık dosyasının incelenmesine izin verilmesi gerekecek.

100 KİLOMETRELİK SINIR TARTIŞMA YARATTI

Düzenlemenin özellikle 100 kilometrelik sınırı İtalya’da tartışma konusu oldu. Büyük şehirlerin dışında yaşayan yaşlılar için otomobilin doktora, eczaneye veya yakınlarına ulaşmanın temel yolu olduğu belirtiliyor. Taslağın henüz kesinleşmediği ve ilgili kurumların görüşüne sunulacağı aktarılırken, yeni sistemin sağlık güvenliği ile yaşlıların hareket özgürlüğü arasındaki dengeyi nasıl kuracağı merak ediliyor.

TÜRKİYE’DE BÖYLE BİR SINIRLAMA VAR MI?

Türkiye’de ise 85 yaşını geçen sürücülere yalnızca yaşları nedeniyle 100 kilometre sınırı veya otoyol yasağı uygulanmıyor. Sürücülerin araç kullanmaya uygunluğu, yaşın yanı sıra sağlık kontrolleri üzerinden değerlendiriliyor. Gerekli durumlarda uzman hekim veya sağlık kurulu değerlendirmesi istenebiliyor.