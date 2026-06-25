Trafik kazalarında vahşi yaşamın korunması ve can kayıplarının önlenmesi amacıyla geliştirilen "sanal çit" teknolojisi, karayollarında resmen uygulanmaya başladı. Akıllı cihazlar, gece seyahat eden araçların far ışıklarını algıladığı anda otomatik olarak aktif hale geliyor.

Sistem devreye girdiğinde, mavi ve sarı renkli yanıp sönen LED ışıklar ile özel bir frekansta ses yayarak yaban hayvanlarını yol kenarından uzaklaştırıyor. Bu sayede canlıların aniden yola fırlaması engellenerek sürücülerin de kaza yapma riski minimuma indiriliyor.

KAZA ORANLARINDA CİDDİ DÜŞÜŞ KAYDEDİLDİ

Farklı pilot bölgelerde yürütülen kapsamlı denemeler, yeni teknolojinin trafik güvenliği üzerindeki etkisini somut verilerle ortaya koydu. Yapılan resmi incelemelerde, bazı bölgelerde büyük memeli hayvan çarpışmalarının yarı yarıya azaldığı, yüksek riskli diğer hatlarda ise hayvan ölümlerinin yüzde 90'a varan oranda düştüğü tescillendi.

Elde edilen bu kritik başarıların ardından yetkililer, kazaların yoğun yaşandığı yüksek riskli yollarda 12 aylık yeni bir test süreci başlatma kararı aldı. Sigorta şirketleri ve uzmanlar tarafından da desteklenen sistemin, önümüzdeki dönemde daha geniş bir karayolu ağında yaygınlaştırılması planlanıyor.