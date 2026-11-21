Japonya'da trafik ışıklarında kullanılan yeşil ışıklar, dünyanın diğer ülkelerinden farklı olarak maviye çalan bir tonuyla dikkat çekiyor. İlk bakışta alışılmadık görünen bu uygulamanın arkasında ise ülkenin köklü dil geçmişi bulunuyor.

Japoncada bugün mavi rengi ifade etmek için kullanılan “ao” kelimesi, geçmişte hem mavi hem de yeşil renkleri tanımlamak amacıyla kullanılıyordu. Bu dil alışkanlığı, trafik ışıklarına da yansıdı. Yeşil ışık yanmasına rağmen Japonlar bu rengi uzun yıllar boyunca “mavi” olarak adlandırdı.

ZAMANLA FARKLILAŞTI

Japonya'da trafik ışıkları ilk kullanılmaya başlandığında resmi olarak yeşil renk tercih edildi ancak halkın günlük dilde “ao” kelimesini kullanmayı sürdürmesi, uygulamanın zamanla farklılaşmasına neden oldu. 1947 yılında yeşil ışığın resmi adının da “ao” olarak değiştirilmesiyle bu alışkanlık resmiyet kazandı.

1973 yılından itibaren üretilen trafik ışıklarında ise yeşile yakın, mavi tonlarının daha belirgin olduğu renkler tercih edilmeye başlandı. Böylece Japonya, uluslararası trafik kurallarındaki yeşil ışık uygulamasını korurken kendi dil ve kültüründen kaynaklanan farklı bir görünüm ortaya çıkardı.