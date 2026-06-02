Makinenin en dikkat çekici özelliği, tüm işlemlerin araç içinden tek bir operatör tarafından gerçekleştirilebilmesi. Sistem önce hasarlı bölgeyi basınçlı hava ile temizliyor, ardından gerekli durumlarda yüzeyi ısıtarak kurutuyor. Daha sonra sıcak bitümlü emülsiyon ve taş agregaları uygulanarak yol yüzeyi kısa sürede kullanıma hazır hale getiriliyor.

GÜNDE 150 ÇUKURA KADAR ONARIM YAPABİLİYOR

Geliştiricilere göre araç, uygun koşullarda günde 150'ye kadar çukurun onarımını gerçekleştirebiliyor. Bir çukurun kapatılması ise ortalama iki ila üç dakika sürüyor. Bu sayede bakım ekipleri, geleneksel yöntemlere kıyasla çok daha geniş alanlarda çalışma yapabiliyor.

Sistemin bir diğer avantajı ise yalnızca mevcut çukurları kapatmakla kalmaması. Yol yüzeyindeki küçük çatlaklar da aynı işlem sırasında doldurularak ileride oluşabilecek daha büyük hasarların önüne geçilebiliyor. Bu durum, bakım maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlayabiliyor.

TRAFİĞİ AKSATMADAN ÇALIŞABİLİYOR

Uzmanlar, bu tür sistemlerin özellikle yoğun trafiğe sahip bölgelerde önemli avantaj sağladığını belirtiyor. Operatörün araç kabininden çalışması sayesinde yol kenarında görev yapan personelin sayısı azalırken, sürücüler için oluşan riskler de düşüyor. Makinenin farklı ülkelerde yol bakım çalışmalarında kullanılmaya başlandığı ve hızlı müdahale gerektiren bölgelerde tercih edildiği ifade ediliyor.

Yol altyapılarının yaşlanmasıyla birlikte bakım maliyetlerinin arttığı birçok ülkede, benzer teknolojilerin daha yaygın hale gelmesi bekleniyor. Uzmanlara göre hızlı onarım sistemleri, hem yol güvenliğini artırabilir hem de uzun vadede kamu harcamalarının azaltılmasına katkı sağlayabilir.