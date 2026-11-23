Sürücüler, hız kameralarını gördüklerinde genellikle cihazın kaç metre mesafeden hız ölçümü yaptığını merak ediyor. Özellikle kamera noktalarına yaklaşırken yavaşlamanın yeterli olup olmadığı tartışma konusu olurken, hız ölçüm cihazlarının çalışma mesafelerinin birbirinden farklı olduğu belirtiliyor. Sabit hız kameraları ile polis ekiplerinin kullandığı lazerli ölçüm cihazları aynı sistemle çalışmıyor.

HIZ KAMERALARININ ÖLÇÜM MESAFESİ DEĞİŞİYOR

Hız denetimlerinde kullanılan sabit kameraların tamamı için geçerli tek bir ölçüm mesafesi bulunmuyor. Bu cihazlar, yolun belirli bölümlerini takip ederek araçların hızını ölçüyor ve belirlenen çalışma alanında ihlal tespit ettiğinde kayıt alıyor.

Kameraların hangi mesafeden ölçüm yaptığı; kullanılan cihazın modeline, teknik özelliklerine ve kurulum yerine göre değişiklik gösteriyor. Bu nedenle bütün hız kameralarının 100 veya 200 metre mesafeden devreye girdiği yönündeki bilgiler gerçeği yansıtmıyor.

LAZERLİ HIZ ÖLÇERLER 1200 METREYE KADAR ÖLÇÜM YAPABİLİYOR

Polis ekiplerinin kullandığı taşınabilir hız ölçüm cihazları da sürücülerin dikkat etmesi gereken sistemler arasında yer alıyor. TruCAM adı verilen lazerli hız ölçerlerin 1200 metreye kadar mesafeden hız tespiti yapabildiği belirtiliyor.

Bu mesafe, cihazın teknik olarak ulaşabildiği en yüksek ölçüm aralığını ifade ediyor. Her aracın ve her ihlalin mutlaka 1200 metre uzaklıktan kaydedileceği anlamına gelmiyor. Ölçümün gerçekleştiği mesafe, çevresel koşullara ve cihazın kullanım şekline göre değişebiliyor.

KAMERAYI GÖRÜNCE FREN YAPMAK ÇÖZÜM DEĞİL

Sürücüler arasında yaygın olan uygulamalardan biri de hız kamerasını fark ettikten sonra yavaşlamak. Fakat bu yöntem, hız ihlalinden kaçınmak için güvenilir bir çözüm olarak görülmüyor. Çünkü cihaz, sürücü kamerayı fark etmeden önce aracın hızını ölçmüş olabiliyor.

Üstelik son anda yapılan sert frenler, özellikle arkadan gelen araçlar açısından trafik güvenliğini tehlikeye atabiliyor.

Uzmanların sürücülere yönelik temel uyarısı ise yalnızca kamera noktalarında değil, yolculuğun tamamında belirlenen hız sınırlarına uymak. Hız kamerası uyarı levhalarının da son anda fren yapmak için değil, sürücüleri hızlarını kontrol etmeleri konusunda uyarmak amacıyla kullanıldığı belirtiliyor.