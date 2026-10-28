Karayollarında viraj öncesinde yer alan sarı zeminli siyah ok tabelalarının, yolun yatay seyrindeki sert yön değişimini bildiren resmi bir güvenlik donanımı olduğu açıklandı. Bu işaret, aracın savrulmasını önlemek amacıyla viraja girmeden önce hızın kademeli şekilde düşürülmesi gerektiğini teyit ediyor.

SARI LEVHA TAM OLARAK NE ANLAMA GELİYOR?

Dikdörtgen levha üzerindeki siyah ok işareti, yaklaşan virajın yönünü sürücüye önceden gösteriyor. Tabelalar her zaman virajın dış teğetine yerleştirilerek sürücünün görüş açısına doğrudan giriyor. İşaretin temel amacı, sürücüyü yolun geometrisindeki ani değişime karşı uyarmak ve dönüşün güvenli bir hızda tamamlanmasını sağlamak olarak tanımlanıyor.

LEVHANIN KULLANIMI HANGİ DURUMLARDA ZORUNLU?

Yol güvenliği standartlarına göre belirli bir virajdaki güvenli dönüş hızı ile yolun normal hız sınırı arasındaki fark 30 km/sa veya daha fazlaysa bu işaretlerin kullanımı mecburi tutuluyor. Karayolu mühendisleri ve tasarımcıları; ekspres yollarda, otoyollarda ve yoğun trafiğe sahip ana güzergahlarda bu levhaları yerleştirmekle yükümlü bulunuyor.

İKİNCİL VE DÜŞÜK TRAFİKLİ YOLLARDAKİ UYGULAMA

Günlük araç geçiş hacminin düşük olduğu kırsal veya tali yollarda söz konusu tabelaların her virajda yer alması zorunlu tutulmuyor. Standart bakım ve işaretleme protokolleri öncelikle yüksek hızlı ve çok şeritli ana arterlere yoğunlaşıyor. İkincil güzergahlarda ise sürücülerin hızlarını yol şartlarına göre kendilerinin ayarlaması bekleniyor.