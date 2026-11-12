Geliştirilen elektrikli asfalt serme makinesi, Hollanda'nın Groningen kentinde bir bisiklet yolunun yapımında kullanıldı. Büyük ölçekli yol çalışmalarında elektrikli makinelerin de görev alabileceğini gösteren uygulama, özellikle şehir içindeki inşaat faaliyetleri açısından dikkat çekiyor.

DİZEL MOTOR YERİNE ELEKTRİKLE ÇALIŞIYOR

Ammann tarafından geliştirilen eABG 4820 adlı asfalt serme makinesi, geleneksel dizel motor yerine elektrikli bir güç sistemi kullanıyor. Bu sayede çalışma sırasında egzoz emisyonu oluşturmuyor ve daha düşük gürültü seviyesinde faaliyet gösterebiliyor.

Makinenin saatte 500 tona kadar asfalt serme kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor. Bu yüksek kapasite, elektrikli iş makinelerinin yalnızca küçük projelerde değil, daha kapsamlı yol çalışmalarında da kullanılabileceğini gösteriyor.

Makinenin en dikkat çekici özelliklerinden biri de 6,5 metre genişliğe kadar asfalt döşeyebilmesi. Böylece bisiklet yollarından şehir içi ulaşım güzergahlarına kadar farklı projelerde kullanılabiliyor.

TEK ŞARJLA YÜZLERCE TON ASFALT DÖŞÜYOR

Elektrikli asfalt serme makinesinde toplam 270 kilovatsaat kapasiteye sahip üç batarya bulunuyor. Volvo Penta tarafından geliştirilen elektrikli güç sistemi, 99 kilovatlık motoruyla makinenin hareketini ve asfalt serme işlemini yönetiyor.

Makine, ara şarj yapılmadan 350 ila 450 ton arasında asfalt döşeyebiliyor. Şarj molası verilen çalışma düzeninde ise günlük 1.200 ton asfalt serme kapasitesine ulaşabildiği belirtiliyor. Saatte 500 tonluk değer, makinenin azami teorik kapasitesini ifade ediyor.

Groningen'deki uygulamada görev alan çalışanlar, elektrikli sistemin özellikle gürültüyü azaltması sayesinde daha rahat çalışabildiklerini belirtti. Motor sesinin azalması, çevredeki kamyonların ve diğer iş makinelerinin daha kolay duyulmasını da sağlıyor.