Avustralya ve Hindistan'da hayata geçirilen 2 farklı yol güvenliği uygulaması, trafik kazalarını azaltmak için geliştirilen yeni nesil çözümleri gündeme taşıdı. Bir tarafta geceleri kendi kendine parlayan yol çizgileri test edilirken, diğer tarafta sürücüleri doğal şekilde yavaşlatan kırmızı yol kaplaması dikkat çekiyor.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde sürücüler yakında karanlıkta parlayan yol çizgileriyle karşılaşabilir. Eyalet hükümeti, uygulamanın daha geniş çapta yaygınlaştırılmasından önce ilk denemeyi Sydney'in güneyindeki Bulli Geçidi'nde başlatıyor.

Gündüz ışığı depoluyor, gece parlıyor

Fotolüminesans teknolojisiyle geliştirilen özel yol çizgileri, gündüz güneş ışığını emerek depoluyor ve hava karardıktan sonra ışık yaymaya başlıyor. Çocuk oyuncaklarında ve fosforlu çıkartmalarda kullanılan sisteme benzeyen bu teknoloji, özellikle sokak aydınlatmasının bulunmadığı yollarda sürücülere daha net görüş sağlamayı amaçlıyor.

Böylece sürücüler yol çizgilerini, virajları ve yolun devamını geceleri daha kolay fark edebilecek.

İlk deneme tehlikeli virajda yapılıyor

Pilot uygulama için seçilen Bulli Geçidi, özellikle gece saatlerinde yaşanan tehlikeli durumlar nedeniyle öne çıkıyor. Keskin virajları ve dik inişiyle bilinen güzergâh, ağır vasıtalar ile motosiklet sürücülerinin yoğun olarak kullandığı yollar arasında yer alıyor.

Resmi verilere göre bölgede 30 Haziran'a kadar geçen bir yıllık dönemde, saat 21.00 ile 04.00 arasında 125 trafik olayı kaydedildi. Yetkililer, yeni işaretlemelerin sürücülerin yolu daha erken algılamasına yardımcı olarak kazaların önüne geçmesini hedefliyor.

Hindistan'da kırmızı yol uygulaması

Benzer şekilde Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde de farklı bir yol güvenliği yöntemi uygulanıyor. NH-45 karayolunun Virangana Durgavati Kaplan Koruma Alanı'ndan geçen yaklaşık iki kilometrelik bölümü kırmızı renkli özel bir kaplamayla yenilendi.

Yaklaşık 5 milimetre kalınlığındaki termoplastik yüzey, sürücülere hassas bir bölgeye girdiklerini görsel olarak hissettirirken, tekerleklerin altında hafif titreşim ve ses oluşturarak hızın doğal şekilde düşmesini sağlıyor. Böylece klasik hız kesici ya da yoğun uyarı levhalarına ihtiyaç duyulmadan sürücülerin yavaşlaması hedefleniyor.

Amaç hem sürücüyü hem de vahşi yaşamı korumak

Kırmızı kaplama, yaklaşık 12 kilometrelik daha kapsamlı bir güvenlik projesinin parçası olarak hayata geçirildi. Proje kapsamında vahşi hayvanların güvenli geçişi için 25 alt geçit inşa edilirken, koruyucu çitler ve hareket izleme kameraları da kuruldu. Yol aydınlatması ise güneş enerjisi panelleriyle destekleniyor.

Yerel basında yer alan bilgilere göre proje 2025 yılının sonunda hizmete alındı ve şimdi benzer uygulamanın diğer ekolojik açıdan hassas bölgelerde de kullanılması değerlendiriliyor.

İlk sonuçlar umut verdi

Hindistanlı yetkililerin paylaştığı verilere göre pilot uygulamanın ilk altı ayında ölümle sonuçlanan herhangi bir trafik kazası yaşanmadı. Bununla birlikte uzmanlar, sistemin gerçek başarısını değerlendirebilmek için daha uzun süreli verilerin incelenmesi gerektiğini vurguluyor.

Uzmanlara göre hem karanlıkta parlayan yol çizgileri hem de kırmızı termoplastik yol kaplamaları, gelecekte trafik güvenliğini artırabilecek yenilikçi uygulamalar arasında gösteriliyor.