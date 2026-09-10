Interia Motoryzacja tarafından paylaşılan bilgilere göre; keskin virajlar, tehlikeli kavşaklar ve kaza riskinin yüksek olduğu noktalar artık kırmızı asfaltla kaplanıyor. Ancak bu uygulamanın tek amacı uzaktan fark edilip sürücünün dikkatini yola çekmek değil. Rengin ötesinde, kullanılan malzemenin teknik özellikleri sürücülere adeta gizli bir güvenlik kalkanı sunuyor.

Polonya'da hayata geçirilen bu uygulama kırmızı yüzeyler, yüksek sürtünme katsayısına sahip zel malzemelerden üretiliyor.

Sert ve aşınmaya dayanıklı agrega taneciklerinin reçine katmanlarıyla birleştirilmesiyle elde edilen bu özel kaplama, lastik ile yol arasındaki tutunmayı maksimum seviyeye çıkarıyor. Özellikle ıslak zeminlerde, ani frenleme anlarında ve viraj alırken aracın kaymasını engelleyerek fren mesafesini ciddi oranda kısaltıyor.

SÜRÜCÜLERLE KIRMIZI ASFALTIN TÜM DETAYLARI PAYLAŞILDI

Sürücülerin kafasındaki bir diğer önemli soru ise bu kırmızı zeminlerin yasal bir kısıtlama getirip getirmediği. Uzmanlar, kırmızı asfaltın tek başına bir trafik işareti veya kural değişikliği anlamı taşımadığının altını çiziyor.

Yeni Bir Hız Sınırı Değil: Kırmızı kaplama kendi başına yeni bir hız sınırı, geçiş önceliği veya özel bir ceza sorumluluğu oluşturmuyor.

Tabelalar Halen Geçerli: Sürücüler için belirleyici olan, bölgede bulunan standart yol tabelaları ve çizgilendirilmeler olmaya devam ediyor.

Bisiklet Yolu İle Karıştırmayın: Otomobil yollarındaki bu alanlar, bisiklet sürücülerine ayrılmış kulvarlar değil; araçların yol tutuşunu artırmak için tasarlanmış teknik zeminler.

Özetle, yolda ilerlerken kırmızı bir zeminle karşılaştığınızda paniğe kapılmanıza veya yanlış bir yola girdiğinizi düşünmenize gerek yok.

Bu kaplama, yolun o noktasında ekstra dikkatli olmanız gerektiğini ve aracınızın yol tutuşunun teknik olarak desteklendiğini gösteriyor.