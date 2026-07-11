Malezya hükümetinin gece yol güvenliğini artırmak amacıyla sokak lambası bulunmayan kırsal bölgelerde başlattığı "karanlıkta parlayan yol çizgisi" projesi, yüksek maliyeti nedeniyle ülke genelinde yaygınlaştırılamadı. 2023 yılında başlatılan pilot uygulamanın ardından, 2024 yılı sonu itibarıyla projenin kapsamı sınırlandırıldı.

GECE GÖRÜŞ MESAFESİNİ ARTIRIYOR

2023 yılında başkent Kuala Lumpur'un doğusundaki Hulu Langat bölgesinde, 245 metre uzunluğundaki bir yol şeridinde fotolüminesans (ışık yayan) işaretleme teknolojisi test edildi. Gün boyunca güneş ışığını emerek hava karardıktan sonra kesintisiz ışıltı yayan bu sistem, sürücülerin gece görüş mesafesini artırdı.

Malezya Kamu İşleri Bakanı Alexander Nanta Linggi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, elektriğe erişimi olmayan kırsal alanlar için bu yöntemin avantaj sağladığını ve olumsuz hava koşullarında dahi reflektörlü yol butonlarına kıyasla daha sürekli bir ışık kaynağı sunduğunu belirtti. Sürücülerden gelen geri bildirimlerde de gece sürüş güvenliğinin olumlu yönde etkilendiği kaydedildi.

20 KAT MALİYET FARKI

Uygulamanın ülke genelindeki otoyol ağlarına yaygınlaştırılmasının önündeki en büyük engel ise bütçe kısıtlamaları oldu. Otomotiv haber platformu Paultan'ın aktardığı verilere göre:

Fotolüminesans boya maliyeti metrekare başına yaklaşık 876 Euro (950 Dolar). Geleneksel yol çizgisi maliyeti, metrekare başına yaklaşık 47 Euro (51 Dolar).

Geleneksel yöntemlere kıyasla yaklaşık 20 kat daha yüksek olan bu maliyet tablosu nedeniyle, Malezya hükümeti bütçe dengelerini korumak amacıyla projenin yaygınlaştırılması hedefini revize etti.

SPESİFİK ALANLARDA DEĞERLENDİRİLEBİLİR

Malezya'da elde edilen veriler, gelişmekte olan ülkelerde bütçe kısıtlamaları ile teknolojik altyapı yatırımlarının dengelenmesi tartışmasını yeniden gündeme getirdi. Uzmanlar, bu teknolojinin ülke genelinde kullanılmayacağını ancak tüneller, yüksek kaza riski taşıyan kör noktalar ve geleneksel aydınlatma direklerinin dikilemediği kritik coğrafi konumlar gibi sınırlı ve spesifik alanlarda değerlendirilebileceğini ifade etti.