Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesine bağlı Karaözü Mahallesi'nde yaklaşık 10 yıldır süregelen tarımsal sulama sıkıntısını bitirmek için kapalı sistem sulama projesinde çalışmalar başlatıldı. Açık kanallardaki su kaybını engelleyecek modern altyapı adımıyla birlikte, bölgedeki tarım arazilerinin yeniden suyla buluşturulması hedefleniyor.

İLÇEYE YAKLAŞIK 2 BUÇUK MİLYONLUK PİYANGO VURDU

Yaklaşık 2,37 milyon TL maliyetle hayata geçirilecek altyapı projesi kapsamında bölgeye 3 bin 192 metre uzunluğunda basınçlı boru hattı döşenmesi ve 28 adet hidrant tesis edilmesi planlanıyor. Su dağıtımını kontrol altına alacak sistem sayesinde sulama kanalından saniyede 12 litre su çekilerek tarlalara ulaştırılacak. Buharlaşma ve sızma kaynaklı kayıpları sıfıra indirmesi hedeflenen basınçlı boru sistemi ile bölgedeki su yetersizliği mağduriyeti de son bulacak.

SU TASARRUFUNU EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARTACAK SİSTEM

Başlatılan modern sulama altyapısı sayesinde Karaözü'nde 200 dekar tarım alanı yeniden kullanıma açılacak. İlk belirlemelere göre projeden bölgedeki 20 çiftçi ile 43 bahçe sahibi doğrudan yararlanacak. Su tasarrufunu üst seviyeye çıkaracak yeni sistemin, kuraklık riskine karşı toprağı korurken ürün rekoltesine de olumlu yansıması bekleniyor.