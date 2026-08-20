Lake ve Orange ilçelerini birbirine bağlayacak yolun toplam uzunluğu yaklaşık 7 kilometre. Projenin ilk aşamasında yaklaşık 1,2 kilometrelik bölüm, elektrikli araçların geçerken enerji alabileceği bir test alanına dönüştürülecek. Sistem 200 kW'a kadar güç aktarabilecek ancak başlangıçta yalnızca gerekli alıcı donanıma sahip test araçları tarafından kullanılacak.

YOLUN ALTINA BOBİNLER YERLEŞTİRİLİYOR

Central Florida Expressway Authority (CFX) tarafından yürütülen projede, şarj sisteminin temelini beton yol yüzeyinin altına yerleştirilen bakır bobinler oluşturuyor. Norveçli ENRX şirketinin teknolojisi ve ASPIRE araştırma merkezinin katkısıyla geliştirilen sistem, telefonlardaki kablosuz şarj mantığının çok daha güçlü bir versiyonu gibi çalışıyor.

Yolun altındaki bobinler elektromanyetik alan oluşturuyor. Bu enerji, aracın altına yerleştirilen özel bir alıcı tarafından alınarak bataryaya aktarılıyor. Böylece araç otoyol hızında ilerlemeye devam ederken aynı anda bataryasına enerji gönderilebiliyor. Sistem yalnızca uyumlu ve yetkilendirilmiş araçlarla etkileşime girecek; normal araçların yoldan geçişini etkilemeyecek.

ÖZELLİKLE ELEKTRİKLİ KAMYONLARDA DENENECEK

Teknolojinin önemli kullanım alanlarından birinin elektrikli kamyonlar ve ticari araçlar olması bekleniyor. Ağır araçların büyük bataryaları nedeniyle uzun yolculuklarda şarj için uzun süre beklemesi gerekebiliyor. Hareket halinde şarj sistemi başarılı olursa kamyonlar yolculuklarını kesmeden bataryalarına enerji aktarabilecek.

Ancak Florida'daki uygulama şimdilik herkesin kullanabileceği ticari bir şarj yolu olmayacak. Yaklaşık 13,6 milyon dolarlık pilot çalışma kapsamında sistem gerçek trafik koşullarında test edilecek. Elde edilecek sonuçlar, teknolojinin daha uzun yol kesimlerine uygulanıp uygulanamayacağını belirleyecek. Ayrıca farklı marka ve modellerin sistemi kullanabilmesi için araçlardaki alıcı donanımının standartlaştırılması da çözülmesi gereken önemli konular arasında bulunuyor.