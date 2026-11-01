Kent yönetimi tarafından hayata geçirilen geçici düzenleme, klasik hız kesicilerden farklı bir yöntem sunuyor. Yolun üzerine yerleştirilen saman balyaları ve trafik konileriyle sürücülerin davranışlarının nasıl değiştiği gözlemleniyor.

YOLUN ORTASINA SAMAN BALYALARI YERLEŞTİRDİLER

Kentucky eyaletinin Lexington kentinde uygulanan yöntem, Martin Luther King Bulvarı üzerindeki bir köprüde denendi. Yolun belirli noktalarına yerleştirilen saman balyaları ve trafik konileriyle araçların takip ettiği güzergah değiştirildi.

Düzenleme sayesinde sürücüler, köprüden geçerken hafif bir viraj çizmek zorunda kaldı. Böylece fiziksel bir hız kesici kullanılmadan araçların yavaşlaması hedeflendi.

Uygulama yalnızca otomobil trafiğini düzenlemekle sınırlı kalmadı. Köprü üzerinde yayalar ve bisikletliler için daha fazla alan oluşturulurken vatandaşların vakit geçirebileceği geçici oturma bölümleri de hazırlandı.

SÜRÜCÜLERİN TEPKİSİNİ ÖLÇTÜLER

Bir hafta süren deneme boyunca yetkililer, yeni yol düzeninin trafiğe etkisini gözlemledi. Bölge sakinlerinden de uygulamayla ilgili görüşlerini paylaşmaları istendi.

Deneme tamamlandıktan sonra saman balyaları, koniler ve diğer geçici malzemelerin kaldırılması kararlaştırıldı. Elde edilen veriler ve vatandaşların değerlendirmeleri doğrultusunda daha uzun süreli bir uygulamanın hazırlanması planlanıyor.

Kent yönetimi, benzer bir düzenlemeyi 2027 yılının ilkbaharında yeniden hayata geçirmeyi hedefliyor. Yeni uygulamada da kalıcı yol inşaatı yerine düşük maliyetli ve gerektiğinde değiştirilebilen malzemeler kullanılacak.