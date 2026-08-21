Türkiye’de halk yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleriyle mücadele ederken, kamunun seyahat faturası rekor kırdı. Merkezi yönetim bütçesinden yalnızca Temmuz 2026’da personelin yol, yemek ve konaklama giderleri için 8 milyar 364 milyon 706 bin lira harcandı. Bu tutarın Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık yolluk harcaması olduğu belirtildi.

YIL SONU YENİ REKORA GEBE

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, kamu kurumlarının ocak-temmuz dönemindeki toplam yolluk harcaması 22 milyar 971 milyon liraya ulaştı. Böylece daha yılın yedinci ayında, 2024’ün tamamında yapılan 19 milyar 470 milyon liralık harcama geride bırakıldı. Kamu bütçesinden yolluk giderleri 2021’de 2 milyar 523 milyon, 2022’de 5 milyar 91 milyon, 2023’te 11 milyar 810 milyon, 2024’te 19 milyar 470 milyon ve 2025’te 28 milyar 815 milyon lira oldu. 2026’nın ilk yedi ayında ulaşılan 22.9 milyar liralık tutar, yıl sonunda yeni bir rekor ihtimalini gündeme getirdi.

Harcamaların azaltılması hedeflenmesine rağmen ortaya çıkan tablo, “Vatandaşa tasarruf, kamuya rekor harcama” eleştirilerini yeniden gündeme taşıdı.