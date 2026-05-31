Liste en az yolsuzluk yapılan ülkelerden başlayarak yolsuzluğun daha yoğun olduğu ülkelere göre sıralanıyor. 2025 yılı verilerine göre en az yolsuzluk yapılan ülkeler Finlandiya, Singapur ve Danimarka; en çok yolsuzluk yapılan ülkeler ise Somali, Sudan ve Venezuela olarak belirlendi.

‘ÇÜRÜME YAŞANDI’

Bu verileri değerlendiren Muhip Kanko, “Yolsuzlukta da rekor kıran bir ülke olduk. Bu yalnızca bir istatistik değil, adalet duygusunun, kurumlara olan güvenin ve kamu ahlakının aşınmasıdır. 24 yıllık AKP iktidarında Türkiye yolsuzluk algısında tarihi bir yükseliş yaşadı. Ortaya çıkan tablo devlet yönetimindeki çürümedir” yorumunu yaptı.