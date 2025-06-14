Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde yolsuzluk iddialarının gölgesinde görevden alınan eski Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi’nin yerine yapılan yeni atama kamuoyunda tartışma yarattı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle üniversitenin yeni rektörlüğüne, geçmişte AKP’den iki kez milletvekili aday adayı olan Mevlüt Karataş getirildi.

YOLSUZLUKTAN GÖNDERİLEN REKTÖRÜN YERİNE AKP’NİN ADAYI GETİRİLDİ

Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi, hakkında çıkan yolsuzluk iddialarının ardından görevden alınmıştı. Çiftçi’nin görevden ayrılmasının ardından boşalan koltuğa Cumhurbaşkanlığı kararıyla Mevlüt Karataş atandı. Karataş, 2015 ve 2023 genel seçimlerinde AKP’nin Konya milletvekilliği için aday adayı olmuştu.

LİYAKAT Mİ SADAKAT Mİ?

Yeni rektör Karataş’ın, AKP Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu’na yakın bir isim olduğu iddiaları da gündeme geldi. Atama, üniversite camiasında ve kamuoyunda "liyakat mi, sadakat mi?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Üniversitelerdeki rektör atamaları uzun süredir siyasi etkilerle yapıldığı yönünde eleştirilirken, bu son atama da benzer tartışmaların fitilini ateşledi.