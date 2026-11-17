YENİ Parti lideri Özgür Özel’in partisinin kurultay konuşmasında yolsuzlukla suçladığı isimlerden birisi de uzak doğu sporu Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı, AKP MKYK üyesi Abdurrahman Akyüz oldu. Akyüz, merhum Necmettin Erbakan’ın özel korumalığını yapan Sakaryalılar Grubu’nda yer almış ve Erbakan’ın ayaklarını yıkadığı görüntüler ile gündem olmuştu. Federasyonda birçok yolsuzluk ve mobbing ile suçlanan Akyüz, bu iddialar yerine Özgür Özel’e “Milli ve manevi değerlerimize karşı hazımsızlığı var” cevabını verdi.

‘SİYONİST YALANLAR’

Özel kurultay konuşmasında “Milletin fonlardaki parasına çökenler, Yunus Emre Vakfı’ndan Türk Hava Kurumu’na, belediyelerden bakanlıklara, hatta Wushu Kung Fu Federasyonu’na kadar yolsuzluk yapmayı başardılar. Türkiye Yüzyılı, yüzyılın vurgunu oldu’’ demişti. Kızı Elif Akyüz’ün Türkiye şampiyonasında hem hakem hem de sporcu olarak yer aldığı, hakem olan annesi Fatma Akyüz’ün desteği ve hakemlere 7 adet Rolex saat hediye edilerek şampiyon yapıldığı öne sürüldü.

Federasyon hakkında yapılan şikayetlerde uluslararası turnuvalara gidecek sporculardan 5 bin TL alındığı, gelirlerin Akyüz ailesinin çıkarları için harcandığı, Moskova’daki turnuvaya ise 25 sporcu ve 48 antrenör ile gidildiği öne sürüldü. Federasyon tüm bu iddialar için “Pervasız yalanlarla yaygara yapılıyor. Amaçları menfaat imparatorluklarını dünya siyonizmi ile işbirliği yaparak kurmaktır’’ savunmasını yaptı.

Aile boyu federasyon

‘Altın aile’ olarak adlandırılan Akyüz ailesinde, Abdurrahman Akyüz federasyon başkanı, eşi Fatma Akyüz milli takım antrenörü, 4 çocuğu ise wushu sporcusu.