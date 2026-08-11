Dağların arasında kurulan sahayı asıl dikkat çekici hale getiren ise bulunduğu köye karayoluyla ulaşılamaması. Staldenried’in yaklaşık 800 metre üzerinde yer alan ve yalnızca 5 kişinin sürekli yaşadığı belirtilen Gspon’a ulaşmak için teleferik kullanmak gerekiyor. Futbolcular ve maçı izlemeye gelenler de sahaya aynı yolla çıkıyor.

FUTBOLCULAR SAHAYA TELEFERİKLE ÇIKIYOR

Bölgedeki eski teleferik yalnızca 12 kişi taşıyabilirken, 2019 yılında sistem yenilendi ve kapasite 25 kişiye yükseltildi. Böylece hem futbolcuların hem de ziyaretçilerin dağın üzerindeki köye ulaşımı kolaylaştırıldı.

Saha, 1974 yılında kurulan amatör FC Gspon takımına ait. Adını ünlü İsviçreli teknik direktör Ottmar Hitzfeld’den alan tesiste 2009 yılında sentetik çim kullanılmaya başlandı. Hitzfeld, sentetik zeminin kurulmasına maddi destek verdi.

Standart futbol sahalarından daha küçük olan alanda maçlar 11’e 11 yerine 8’er kişilik takımlarla oynanıyor ve ofsayt kuralı uygulanmıyor. Uçurumlarla çevrili konumu nedeniyle topların aşağıya yuvarlanmasını önlemek için sahanın etrafında yüksek koruyucu ağlar bulunuyor. Buna rağmen bugüne kadar yüzlerce futbol topunun kaybolduğu tahmin ediliyor.

KIŞ GELİNCE FUTBOL SAHASI KAYAK PİSTİ OLUYOR

Yaklaşık 200 seyirci kapasitesine sahip sahada karşılaşmalar ücretsiz izlenebiliyor. Ancak kış aylarında yoğun kar yağışıyla futbol sahası tamamen kar altında kalıyor ve alan bu kez kayak pisti olarak kullanılıyor.

FC Gspon, 2008’den bu yana erkek ve kadın takımlarıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Dağların arasındaki saha geçmişte Avrupa Dağ Köyleri Şampiyonası’na da ev sahipliği yaptı. Yalnızca teleferikle ulaşılabilen Ottmar Hitzfeld Arena, yüksek rakımı, uçurumların arasındaki konumu ve Alp manzarasıyla futbol dünyasının en sıra dışı sahalarından biri olmayı sürdürüyor.