Olay, 31 Mayıs’ta Bozyaka Mahallesi’nde meydana geldi. 25 yıllık taksi şoförü Şenol Ü. (60), biri kadın iki müşteriyi aracına aldı. Bir süre sonra ön koltukta oturan erkek yolcu, şoförün yolu uzattığını öne sürerek tartışma başlattı.

Tartışmanın büyümesi üzerine yolcu, Şenol Ü.’yü darbetti.

Şenol Ü., aracını İl Emniyet Müdürlüğü Bozyaka Hizmet Binası önüne çekerek şüpheliden şikayetçi oldu.

Yaşadığı olayın üzüntüsünü dile getiren Şenol Ü., “Yolu uzattın diyor ama öyle bir şey yok. Bindiği noktayla tartışma noktası arası 140 lira tutuyor. İndi-bindi zaten 120 lira. Dolaştırma diye bir şey olmadı” dedi.

Taksi içindeki tartışma ve darp anları, araç içi kamerayla kaydedildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.