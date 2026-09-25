ABD’nin California eyaletinde 2000 yılında hayata geçirilen bir otoyol projesinde, yüz binlerce hurda otomobil lastiği yeniden kullanıldı. I-880 otoyolunun bir bağlantı yolunun altında dolgu malzemesi olarak yaklaşık 662 bin 700 parçalanmış lastik kullanıldı.

Projenin temelinde, bölgedeki yumuşak zeminin oluşturduğu mühendislik sorununa çözüm bulunması amaçlandı. Lastiklerden elde edilen hafif dolgu malzemesi, yolun zemine uyguladığı yükü azaltmak için kullanıldı.

Uygulama sonucunda yol temelindeki stresin yaklaşık yüzde 40 oranında azaltıldığı belirtildi. Proje aynı zamanda yaklaşık 477 bin dolarlık maliyet tasarrufu sağladı.

22 YIL BOYUNCA HERHANGİ BİR SORUN ÇIKMADI

California’nın geri dönüşüm ve atık yönetimi kurumu CalRecycle tarafından yapılan sonraki değerlendirmelerde, uygulamanın uzun süreli performansı da incelendi. Kurumun kayıtlarına göre yol, 22 yıl boyunca onarım gerektiren herhangi bir sorun yaşanmadan kullanıldı.

Böylece yüz binlerce kullanılmış lastik, atık olarak bertaraf edilmek yerine otoyol altyapısında dolgu malzemesi olarak değerlendirilmiş oldu.